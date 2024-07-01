Kumluca'da Otomobil Kazası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kumluca'da Otomobil Kazası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Kumluca\'da Otomobil Kazası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında Tayfur Koç, eşi Hatice Koç ve 3 yaşındaki kızları Zehra Koç hayatını kaybetti. Diğer çocukları Zişan Koç ise tedavi altında.

01.07.2024 18:58
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ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde otomobilin önce refüje ardından da 100 metre sürüklenip yol kenarındaki ağaca çarptığı kazada hayatını kaybeden Tayfur Koç (33), eşi Hatice Koç (34) ve kızı 3 yaşındaki Zehra Koç toprağa verildi. Çiftin diğer çocuğu Zişan Koç'un (8) ise tedavisi sürüyor.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında D400 karayolunun Finike- Kumluca istikameti Ahmet Aliağa Bulvarı'nda meydana geldi. Finike'den Kumluca yönüne seyir halinde olan Tayfur Koç yönetimindeki 07 AGT 034 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Yaklaşık 100 metre kontrolsüz şekilde sürüklenen otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptıktan sonra durabildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde demir yığınına dönüşen otomobilin sürücüsü Tayfur Koç ve eşi Hatice Koç'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza sırasında ön koltukta annesinin kucağında bulunan Zehra Koç ile arka koltukta oturan Zişan Koç ise yaralı halde hastaneye götürüldü. Özel hastanede tedaviye alınan yaralılardan Zehra Koç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Zişan Koç'un ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

TOPRAĞA VERİLDİLER

İlçede elektrik tesisatçılığı yapan Tayfur Koç ile eşi Hatice Koç ve kızı Zehra Koç'un cenazesi bugün Kumluca'da toprağa verildi. İkindi vakti Sarıcasu Mahallesi Hacı Hüseyinler Mezarlığı'nda düzenlenen törenin ardından baba, anne ve kızı yan yana toprağa verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kumluca'da Otomobil Kazası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kumluca'da Otomobil Kazası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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