Kumluca'da Ramazan Kolisi Yardımı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, sosyal destek çalışmaları kapsamında Kumluca ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere ramazan kolisi yardımı yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kumluca'da ihtiyaç sahibi ailelere yönelik hazırlanan gıda kolilerini ilçe genelinde dağıtıldı. Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde gerçekleştirilen yardımlar kapsamında, temel gıda ürünlerinden oluşan ramazan kolileri önceden belirlenen ailelere ulaştırıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca Koordinasyon Başkanı Kerem Kaya Turan, ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunun zirveye çıktığı bir ay olduğunu ifade ederek, "Sosyal belediyecilik anlayışıyla, ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza gıda yardımında bulunduk. Bu konuda çok hassas davranarak mahalle muhtarlarımızın yardımıyla ihtiyaç sahibi ailelerimizi tespit ettik. Belediyemizin sosyal destek faaliyetleri devam edecek." dedi.