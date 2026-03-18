Kumluca'da şehit ve gazi ailelerine iftar verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kumluca'da şehit ve gazi ailelerine iftar verildi

Kumluca\'da şehit ve gazi ailelerine iftar verildi
18.03.2026 23:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kumluca Kaymakamlığı ilçede bulunan şehit ve gazi ailelerine iftar yemeği verdi.

Kumluca Kaymakamlığı ilçede bulunan şehit ve gazi ailelerine iftar yemeği verdi.

Kumluca'da bir restoranda gerçekleştirilen iftara Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, Jandarma Komutanı Binbaşı Erkan Özgür, Cumhuriyet Başsavcısı Çağatay Aydın, Emniyet Müdürü Bayram Çiftçi, daire amirleri, siyasi parti ilçe başkanları, şehit yakınları ve gaziler ile aileleri katıldı.

İftar programı öncesi şehit ve gazi ailelerini kapıda karşılayan Kaymakam Bahadır Güneş ve eşi, yemek boyunca da masaları dolaşarak misafirlerle yakından ilgilendi.

İftarın ardından konuşan Güneş, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 111. yıldönümünde şehit yakınları, gaziler ve aileleriyle iftar programında birlikte olmak istediklerini söyledi.

Çanakkale savaşında Elmalı, Finike ve Kumluca'dan çok sayıda şehit bulunduğunu anımsatan Güneş, "Bu savaşta sadece Kumluca'dan 11 şehit verilmiş. Bugün burada rahat ve huzur içinde yaşıyorsak bunu şehit ve gazilerimize borçluyuz. Yaşadıkları topraklar için canlarını hiçe sayarak, kanlarını akıtan aziz şehitlerimize rahmet, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Sizlerden geriye kalan topraklar, aziz hatıralarınız ve aileleriniz bizlere emanettir. Şehitlerimizin ruhları şad olsun, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum." dedi.

Konuşmanın ardından dua okundu.

Daha sonra şehit aileleri ve gazilere Kumluca Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kumluca'da şehit ve gazi ailelerine iftar verildi - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 00:04:42. #.0.5#
SON DAKİKA: Kumluca'da şehit ve gazi ailelerine iftar verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.