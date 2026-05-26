Kumluca'da SMA ve DMD Farkındalık Yürüyüşü

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde, Gelidonya Feneri yakınlarında SMA ve DMD kas hastası çocuklar için farkındalık yürüyüşü düzenlendi. Çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlikte, çocukların tedavi süreçlerine dikkat çekilerek dayanışma mesajı verildi.

Yürüyüşte, DMD hastası 4 yaşındaki Bulut İşgör'ün yaşam mücadelesine de dikkat çekildi. Henüz 1,5 yaşındayken DMD teşhisi konulan Bulut için ailesinin valilik onaylı yardım kampanyası yürüttüğü belirtildi.

'ÇOCUKLARIMIZ ÖZGÜRCE KOŞUP OYNAYABİLSİN DİYE'

Gelidonya Feneri güzergahında gerçekleştirilen etkinlikte yapılan açıklamada, "Bugün bu adımları sadece manzaraya ulaşmak için atmadık. SMA ve DMD'li çocuklarımız için yürüdük. Bulut'un gözlerindeki masum ışıkta şifa bekleyen binlerce çocuğumuzun yüzünü gördük. Gökyüzündeki bir bulut ne kadar özgürse, çocuklarımızın da öyle özgürce koşup oynayabilmesi için buradayız, farkındayız, yanınızdayız ve asla vazgeçmiyoruz" ifadelerine yer verildi.

Etkinlikte, kas hastası çocukların tedavi süreçlerinde yalnız olmadıkları vurgulanırken, toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çekildi.