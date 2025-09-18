Kumluca\'da UTV Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde devrilip alev alan UTV'nin sürücüsü Doğan Can Çetin (31) hayatını kaybetti. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Yeni Mahalle'de meydana geldi. Doğan Can Çetin'in kontrolünü yitirdiği UTV yan yattı. Çetin ve beraberindeki kimliği öğrenilemeyen kişi yere savrulurken, saniyeler sonra yangın çıktı. Alevler bir anda büyüyüp tüm aracı sardı. Çevredekiler, yangın sırasında yaşanan patlamalar nedeniyle alevlere müdahale edemedi. İhbar üzerine olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından yapılan incelemede Doğan Can Çetin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Beraberindeki kişinin ise kazadan yara almadan kurtulduğu bildirildi. Doğan Can Çetin'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KAZA KAMERADA

Bu arada kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde UTV'nin seyir halindeyken bir anda kontrolden çıkıp, devrilmesi ve hemen ardından da yangının başlaması yer aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.