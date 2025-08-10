Kumluca'da Yangın Kontrol Altına Alındı

ANTALYA'nın Kumluca ilçesine bağlı Erentepe Mahallesi Bucakyurt mevkiinde meydana gelen örtü yangını, ormana sıçramadan söndürüldü.

Elektrik trafosundaki kısa devreden çıktığı değerlendirilen yangını gören vatandaşlar 112 acil hattını aradı. İhbarla yangın çıkan alana orman yangın söndürme ekibi sevk edildi. Yangın, rüzgarın etkisi ile kısa sürede arazideki kuru otlara ve çalılık alana sıçradı. 5 arazöz, 1 yangın söndürme helikopteri ve 2 su ikmal aracı ile müdahale edilen yangın, ekiplerin ve mahalle sakinlerinin hızlı müdahalesi sonucu ormana ulaşmadan kontrol altına alındı.

