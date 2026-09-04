Kumluca'da Zafer Kupası sahiplerini buldu; Finike Kidness S.K. da kadınlarda kupayı kazandı - Son Dakika
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Kumluca'da Zafer Kupası sahiplerini buldu; Finike Kidness S.K. da kadınlarda kupayı kazandı

Kumluca\'da Zafer Kupası sahiplerini buldu; Finike Kidness S.K. da kadınlarda kupayı kazandı
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Kumluca Belediyesi'nin düzenlediği 30 Ağustos Zafer Kupası Plaj Voleybolu Turnuvası final maçlarıyla sona erdi. Karma kategoride Eymen Teknik-Samsung Servisi, kadınlarda ise Finike Kidness S.K. şampiyon oldu; dereceye giren takımlar kupa, madalya ve para ödüllerini aldı.

Kumluca Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası Plaj Voleybolu Turnuvası, Günay Sahil Tesisleri'nde oynanan final karşılaşmalarıyla tamamlandı.

Yaklaşık bir ay süren turnuvanın final müsabakalarını Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu'nun yanı sıra kamu kurumlarının, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar izledi.

Karma kategorisinde Eymen Teknik- Samsung Servisi, finalde EFY Sigorta/Bekir Bircan Otomotiv'i 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

Kadınlar kategorisinde ise Finike Kidness S.K., KVSK Ata'nın Kızları'nı 3-1 yenerek kupayı kazandı.

Final karşılaşmalarının ardından düzenlenen törende dereceye giren takımlara kupa, madalya ve para ödülleri verildi.

Turnuvada ayrıca "en değerli oyuncu", "en centilmen oyuncu", "en iyi antrenör" ve "en genç yetenek" kategorilerinde belirlenen isimlere ödülleri takdim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kumluca'da Zafer Kupası sahiplerini buldu; Finike Kidness S.K. da kadınlarda kupayı kazandı - Son Dakika

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