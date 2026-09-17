Kumluca\'da zeytin hasadı erken başladı, geçen yıl 500 ton yağ sıkıldı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde sezonun ilk zeytinleri toplanmaya başladı.

Kumluca Ziraat Odası bünyesinde faaliyet gösteren zeytinyağı sıkım fabrikasında hasadı yapılan zeytinlerinden yağ sıkım işlemi için tören düzenlendi.

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, törende yaptığı konuşmada, bu yılın zeytin üretiminde bereketli olduğunu ve geçen yıla göre daha fazla zeytin üretimi ve zeytin yağı beklediklerini söyledi.

Geçen yıl yaklaşık 500 ton civarında bir zeytin yağı sıkımı gerçekleştiğini dile getiren Kökçe, "Fabrikamızın günlük 200 ton zeytin işleme kapasitesi var. İlçemizde bulunan 14 bin dekar zeytin üretiminden ve diğer ilçelerden gelenlerle bu yıl geçen yıla göre daha fazla olacağını ümit ediyoruz. Bundan dolayı bu yıl sezonumuzu daha önce başlattık. Tüm çiftçilerimize sezonumuz hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Üreticilerin zeytinyağı kalitesinde düşüklük olmaması için hasat ettiği ürünleri bekletmeden fabrikaya getirmeleri gerektiğini vurgulayan Kökce, ileriki günlerde olabilecek yağışların da zeytinlerin olgunlaşması için önemli olduğunu kaydetti.

Törende yapılan duanın ardından çiftçiler getirdikleri zeytinleri, yağa dönüştürmek için fabrikaya boşalttı.

Törene İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Erkan Özgür, Kumluca Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İsa Akşit, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, Gençlik ve Spor Müdürü Erol Koca ve vatandaşlar katıldı.