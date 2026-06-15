Kumluca Yüzme Takımı Başarıyla Döndü - Son Dakika
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Kumluca Yüzme Takımı Başarıyla Döndü

Kumluca Yüzme Takımı Başarıyla Döndü
15.06.2026 16:26
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Antalya'daki yüzme yarışlarında Kumluca Demir Spor Kulübü sporcuları çeşitli dereceler elde etti.

Antalya'da düzenlenen yüzme yarışlarında mücadele eden Kumluca Demir Spor Kulübü sporcuları, çeşitli kategorilerde dereceler elde etti.

İl merkezinde 12-14 Haziran'da gerçekleştirilen yarışmaya Kumluca'dan katılan sporculardan Ömer Kaan Bayar 50 metre serbest ve 50 metre sırtüstü branşlarında birincilik oldu. Tusem Nur Yılmaz ise 50 metre sırtüstünde birinci, 100 metre sırtüstünde ikinci ve 50 metre kurbağalamada üçüncü olmayı başardı.

Eymen Güler de 100 metre sırtüstü kategorisinde ikinci olarak organizasyonu dereceyle tamamladı.

Kumluca Demir Spor Kulübü sporcularını tebrik eden Kumluca Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca, elde edilen başarıların düzenli ve disiplinli çalışmaların sonucu olduğu söyledi.

Koca, başarıların ilçede sporun gelişimi açısından önemli olduğunu ifade ederek, "İlçemizden daha fazla başarılı sporcu yetiştirmeyi ve gelecekte milli takıma sporcu kazandırmayı hedefliyoruz. Bu tür yarışmalar, sporcularımızın kendilerine olan güvenini pekiştiriyor. İnşallah gelecek yıllarda bölgesel ve Türkiye geneli başarılar bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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