Kumlucalı Güreşçi Milli Takıma Seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kumlucalı Güreşçi Milli Takıma Seçildi

Kumlucalı Güreşçi Milli Takıma Seçildi
21.07.2026 10:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Turgut Tuğra Arı, Türkiye Güreş Şampiyonası'nda başarı göstererek milli takıma girdi.

Ankara'da düzenlenen Türkiye Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde dereceye giren Kumlucalı Turgut Tuğra Arı, Güreş Milli Takımı'na seçildi.

Kumluca Demir spor Kulübü sporcusu Turgut Tuğra Arı, yaklaşık 8 bin 300 sporcunun katıldığı şampiyonada U14 Minikler kategorisinde mücadele etti.

Serbest stilde 141 sporcu arasında beşinci olarak madalya kazanan Arı, elde ettiği başarıyla milli takıma girmeye hak kazandı.

Kumluca Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca, Kumlucalı bir sporcunun milli takıma seçilmesinin ilçe adına gurur verici olduğunu söyledi.

İlçede güreş sporuna ilginin yoğun olduğunu belirten Koca, bu ilginin sporcuların başarılarına da yansıdığını ifade etti.

Her branşta sporcu yetiştirmek için çalıştıklarını dile getiren Koca, "Daha önce boks milli takımına sporcu vermiştik. Geçtiğimiz günlerde judo milli takımına bir sporcu kazandırdık. Şimdi de güreş milli takımına bir sporcumuz seçildi. Emeği geçen antrenörlerimizi ve sporcumuzu kutluyorum." dedi.

Koca, ilçe müdürlüğü olarak tüm spor branşlarına destek vermeyi sürdüreceklerini, yıl içinde boks ve yüzme branşlarında da milli takıma sporcu kazandırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Türkiye, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kumlucalı Güreşçi Milli Takıma Seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arkadaşının Toros’unu hırsızlardan koruyabilmek için forkliftle konteynerin üzerine koydu Arkadaşının Toros'unu hırsızlardan koruyabilmek için forkliftle konteynerin üzerine koydu
İstilacı çekirge haberleri yetkilileri alarma geçirdi: Saha kontrolleri artırıldı İstilacı çekirge haberleri yetkilileri alarma geçirdi: Saha kontrolleri artırıldı
15 yaşındaki Eda, son yolculuğuna gelinlikle uğurlandı 15 yaşındaki Eda, son yolculuğuna gelinlikle uğurlandı
DEM Parti İmralı Heyeti Öcalan ile Görüşmeye Gitti DEM Parti İmralı Heyeti Öcalan ile Görüşmeye Gitti
Asgari ücrette yeni hazırlık Hükümet harekete geçti Asgari ücrette yeni hazırlık! Hükümet harekete geçti
Fenerbahçe’nin Gornik Zabrze’yi elemesi halinde 3. Ön Eleme Turu’ndaki rakibi belli oldu Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze'yi elemesi halinde 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu

10:44
Oğuzhan Uğur, hakimin karşısında “Muhammed“ örneği ile yırtmaya çalıştı
Oğuzhan Uğur, hakimin karşısında "Muhammed" örneği ile yırtmaya çalıştı
10:40
Araç sahiplerine kötü haber Fiyatlar yükseldi, zam kaçınılmaz oldu
Araç sahiplerine kötü haber! Fiyatlar yükseldi, zam kaçınılmaz oldu
10:32
Gülistan Doku soruşturmasında şoke eden detay Hastane kayıtları tek tek silinmiş
Gülistan Doku soruşturmasında şoke eden detay! Hastane kayıtları tek tek silinmiş
09:36
Çekirge istilası mı başladı Bakanlıktan tedirgin eden görüntülerle ilgili açıklama
Çekirge istilası mı başladı? Bakanlıktan tedirgin eden görüntülerle ilgili açıklama
09:08
Özel’den “Sıra size de gelecek mi“ sorusuna dikkat çeken yanıt
Özel'den "Sıra size de gelecek mi?" sorusuna dikkat çeken yanıt
08:31
Vinicius Junior estetik yaptırdı, bambaşka birine dönüştü
Vinicius Junior estetik yaptırdı, bambaşka birine dönüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2026 10:59:46. #7.13#
SON DAKİKA: Kumlucalı Güreşçi Milli Takıma Seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.