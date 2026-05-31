KUMPASDER'den Kılıçdaroğlu'na Tepki
KUMPASDER'den Kılıçdaroğlu'na Tepki

31.05.2026 16:57
KUMPASDER, Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ifadelerine yanıt vererek geçmişteki mağduriyetleri hatırlattı.

(ANKARA) - Kumpas Mağdurları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nden (KUMPASDER), istinaf kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine tedbiren getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün kullandığı FETÖ ifadelerine ilişkin olarak yapılan açıklamada, "Mustafa Kemal'in suçsuz, günahsız askerleri diri diri betona gömülmeye kalkılırken, onların eşlerine, yakınlarına görüşmek için randevu vermeyen, yazılan mektupları yanıtsız bırakan, yan yana görüntü vermekten kaçınıp milletvekillerini uyaranların bugün muhaliflerini 'FETÖCÜ'lükle suçlamaya kalkmalarını acı bir tebessümle izliyoruz. Biz, 15 Temmuz FETÖ kalkışmasında kimlerin eyyamcılıkla televizyon başına oturup ne olacağını beklediğini, taraf belirleyemediğini de; kimlerin meydanlara, teslim alınmak istenen TBMM'ye koştuğunu da unutmadık, unutmayacağız" ifadeleri kullanıldı.

KUMPASDER'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifadelerine ilişkin olarak yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizin varlığı ve geleceği konusunda ortak payda olması gerektiğini düşündüğümüz FETÖ meselesi bir kez daha günlük siyasi polemiklerin malzemesi haline getiriliyor. FETÖ'nün siyasi destekçileri perdelenip örtülürken, önüne gelene 'FETÖCÜ' damgası vurularak adeta FETÖ'ye yeni nefes boruları açılıyor. Zira FETÖ'nün kendini kılıktan kılığa sokarak gizlemek gibi bir yapısı olduğunu iyi biliyoruz."

Bir yandan sıradan vatandaşın, 15 Temmuz konusunda kafası karıştırılırken, öte yandan 15 Temmuz kalkışmasında özellikle oluşturulan veya netleşmesine izin verilmeyen 'Gri' alanların siyasi argüman olarak kullanılmasını son derece endişeyle takip ediyoruz. Bizler, 2007'ler de başlatılan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin tam da ABD emperyalizminin çıkarları ve BOP projesi kapsamında dönüştürülmesi sürecinin mağdurları ve tarafıyız. Siyasi iktidarın sunduğu sınırsız destekle devletin bütün kademelerinde örgütlenen Fetullahçı çetelerinin organize ettiği 'kumpaslar'a maruz kaldık ve o günden itibaren bir mücadele yürütüyoruz.

FETÖ zihniyetinin ve artıklarının devletin çeşitli kademelerinde varlığını devam ettirdiğini biliyoruz. En önemlisi ve kötü olanı FETÖ eliyle bozulan hukuk ve adalet sisteminin düzeltileceği yerde daha da bozulduğunu; FETÖ'nün hedef seçtiği insanlara karşı geliştirdiği ahlak ve hukuk dışı yöntemlerin çeşitli kişi ve gruplara karşı kullanıldığını üzülerek görüyoruz. Bu yüzden FETÖ anlayış ve alışkanlıklarının ülkemizden, devletimizden silinip atılmasını çok önemli buluyoruz. Ülkemizin hızlı değişen gündeminde bir çok şey unutuluyor, hafızalardan siliniyor. Ancak bizler FETÖ kumpasları ile yaratılan hukuksuzluk döneminde kimlerin yanımızda, kimlerin bizleri gömmek için kazma kürek beklediğini unutmuyoruz.

"UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ"

Mustafa Kemal'in suçsuz, günahsız askerleri diri diri betona gömülmeye kalkılırken, onların eşlerine, yakınlarına görüşmek için randevu vermeyen, yazılan mektupları yanıtsız bırakan, yan yana görüntü vermekten kaçınıp milletvekillerini uyaranların bugün muhaliflerini 'FETÖCÜ'lükle suçlamaya kalkmalarını acı bir tebessümle izliyoruz.

Sadece bize değil, Türkiye Cumhuriyeti'ne kumpaslar kurulurken 'sessiz çığlık' meydanlarında bizlerle yan yana duranları, cezaevlerinde bizleri yalnız bırakmayanları, hukuk ve adalet çabalarımıza destek olanları, ölümüzde, dirimizde yanımızda olanları bugün bir kez daha saygıyla ve minnetle hatırlıyor, boş laflara karnımızın tok olduğunu hatırlatıyoruz.

Biz, 15 Temmuz FETÖ kalkışmasında kimlerin eyyamcılıkla televizyon başına oturup ne olacağını beklediğini, taraf belirleyemediğini de; kimlerin meydanlara, teslim alınmak istenen TBMM'ye koştuğunu da unutmadık, unutmayacağız."

Kaynak: ANKA

