Kumpir Zehirlenmesi Davasında Tahliye

13.03.2026 19:03
Buca'da kumpirden zehirlenerek ölen kadının davasında işletme sahibi N.D. adli kontrolle tahliye edildi.

İzmir'in Buca ilçesinde bir işletmede yediği kumpirden zehirlenerek hayatını kaybeden kadının ölümüne ilişkin tutuklu yargılanan iş yeri sahibi N.D. adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Davanın İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşması, salonun yetersizliği sebebiyle 5. Ağır Ceza Mahkemesinin duruşma salonunda görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanık iş yeri sahibi N.D. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Celsede mütalaasını sunan Cumhuriyet savcısı, sanık N.D'nin eşi C.D. hakkında hazırlanan dosyanın, 17. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılamayla birleştirilmesi talebini yineledi.

Duruşmada söz verilen sanık N.D, eşinin kendisine işletmede yardım ettiğini, mezeleri kendisinin hazırladığını savundu.

Çocuklarının sağlık sorunları olduğunu, onlara bakan kayınvalidesi ve kayınpederinin üzüntüden vefat ettiklerini savunan N.D, kendisinin yemediği hiçbir şeyi başkasına yedirmediğini öne sürerek tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık N.D'nin yurt dışı çıkış yasağıyla tahliyesine karar verdi.

C.D. hakkındaki davanın birleştirme sonucunun beklenmesine ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesine hükmeden heyet, duruşmayı 3 Temmuz'a erteledi.

Olay

Buca'da yaşayan Bahar Zeyrek, annesi Servet Polat ve 11 yaşındaki oğlu Gökhan Zeyrek, 28 Aralık 2024'te Efeler Mahallesi'ndeki bir işletmede kumpir yemiş, aynı gün kusma ve ishal şikayetiyle Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden aile, tedavilerinin ardından evlerine dönmüştü.

Ertesi gün de rahatsızlıkları devam eden anne, kızı ve torunu tekrar hastaneye başvurmuş, acil servisteki tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

Olaydan 2 gün sonra evinin tuvaletinde öldüğü belirlenen Servet Polat'ın ailesi işletmeden şikayetçi olmuş, işletme sahibi N.D. tutuklanmıştı.

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulunun raporunda Polat'ın ölümünün, "gıda zehirlenmesi" sonucu meydana geldiğine yer verilmişti.

Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğünün muayene ve analiz raporunda da satışa sunulan kumpir numunesinde "salmonella" bakterisi bulunmuştu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca sanıklar N.D. ve C.D. hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 15'er yıla, "bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ticareti"nden de 5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edilmişti.

Kaynak: AA

Şampiyonluk yarışı alev alev Trendyol 1. Lig’de lider değişti Şampiyonluk yarışı alev alev! Trendyol 1. Lig'de lider değişti
Kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kadın öğretmene 21 yıl hapis talebi Kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kadın öğretmene 21 yıl hapis talebi
Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor
Yüksel Yıldırım’dan maç sonu olay tepki: İçimizdeki İrlandalılar Yüksel Yıldırım'dan maç sonu olay tepki: İçimizdeki İrlandalılar!
Şişli’de silahlı kavgada pide kuyruğunda bekleyen kadın ağır yaralandı Şişli'de silahlı kavgada pide kuyruğunda bekleyen kadın ağır yaralandı
AK Partili Acar, partisinin oy oranını açıkladı: Trend bizden yana AK Partili Acar, partisinin oy oranını açıkladı: Trend bizden yana

19:04
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
18:46
İlber Ortaylı’nın vasiyeti ortaya çıktı
İlber Ortaylı'nın vasiyeti ortaya çıktı
18:12
İsrail basını: ABD, İran’a saldırıları sona erdirmek için İsrail’e bir hafta süre verdi
İsrail basını: ABD, İran'a saldırıları sona erdirmek için İsrail'e bir hafta süre verdi
18:00
Trump: İran’ın uranyumunu ele geçirmeye odaklanmadık ama yapabiliriz
Trump: İran'ın uranyumunu ele geçirmeye odaklanmadık ama yapabiliriz
18:00
Türk hava sahasında düşürülen füzeyle ilgili İran’ın Ankara Büyükelçiliği’nden açıklama
Türk hava sahasında düşürülen füzeyle ilgili İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama
17:14
İstanbul’da 15 yıldır inşaatı süren gökdelenleri yapan şirkete kayyum atandı
İstanbul'da 15 yıldır inşaatı süren gökdelenleri yapan şirkete kayyum atandı
