Kumpir Zehirlenmesi Davasında Tahliye

İzmir'in Buca ilçesinde bir işletmede yediği kumpirden zehirlenerek hayatını kaybeden kadının ölümüne ilişkin tutuklu yargılanan iş yeri sahibi N.D. adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Davanın İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşması, salonun yetersizliği sebebiyle 5. Ağır Ceza Mahkemesinin duruşma salonunda görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanık iş yeri sahibi N.D. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Celsede mütalaasını sunan Cumhuriyet savcısı, sanık N.D'nin eşi C.D. hakkında hazırlanan dosyanın, 17. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılamayla birleştirilmesi talebini yineledi.

Duruşmada söz verilen sanık N.D, eşinin kendisine işletmede yardım ettiğini, mezeleri kendisinin hazırladığını savundu.

Çocuklarının sağlık sorunları olduğunu, onlara bakan kayınvalidesi ve kayınpederinin üzüntüden vefat ettiklerini savunan N.D, kendisinin yemediği hiçbir şeyi başkasına yedirmediğini öne sürerek tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık N.D'nin yurt dışı çıkış yasağıyla tahliyesine karar verdi.

C.D. hakkındaki davanın birleştirme sonucunun beklenmesine ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesine hükmeden heyet, duruşmayı 3 Temmuz'a erteledi.

Olay

Buca'da yaşayan Bahar Zeyrek, annesi Servet Polat ve 11 yaşındaki oğlu Gökhan Zeyrek, 28 Aralık 2024'te Efeler Mahallesi'ndeki bir işletmede kumpir yemiş, aynı gün kusma ve ishal şikayetiyle Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden aile, tedavilerinin ardından evlerine dönmüştü.

Ertesi gün de rahatsızlıkları devam eden anne, kızı ve torunu tekrar hastaneye başvurmuş, acil servisteki tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

Olaydan 2 gün sonra evinin tuvaletinde öldüğü belirlenen Servet Polat'ın ailesi işletmeden şikayetçi olmuş, işletme sahibi N.D. tutuklanmıştı.

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulunun raporunda Polat'ın ölümünün, "gıda zehirlenmesi" sonucu meydana geldiğine yer verilmişti.

Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğünün muayene ve analiz raporunda da satışa sunulan kumpir numunesinde "salmonella" bakterisi bulunmuştu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca sanıklar N.D. ve C.D. hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 15'er yıla, "bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ticareti"nden de 5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edilmişti.