Kumru'da Eşini Bıçaklayarak Öldüren Zanlı Teslim Oldu

Ordu'nun Kumru ilçesinde eşini bıçaklayarak öldüren, bir kişiyi de yaralayan zanlı jandarmaya teslim oldu.

Karacalı Mahallesi'ndeki iş yerinde S.S. (38) ile karısı E.S. (36) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.S, eşini bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı Kumru Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Zanlı S.S, daha sonra Kumru-Kogan yolunda bir minibüste C.A'yı bıçakla yaraladı.

Kumru Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan C.A, Ordu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olayın ardından jandarma ekiplerine teslim olan zanlı S.S, gözaltına alındı.