Kumru'da Minibüs Kazası: 11 Yaralı - Son Dakika
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Kumru'da Minibüs Kazası: 11 Yaralı

Kumru\'da Minibüs Kazası: 11 Yaralı
09.06.2026 21:35
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Kumru'da kontrolden çıkan minibüs şarampole yuvarlandı, 11 kişi yaralandı. Yaralıların durumu iyi.

ORDU'nun Kumru ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 11 kişi yaralandı.

Kaza, Kumru ilçesine bağlı Kayabaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Orhan Köz'ün kontrolünü kaybettiği 52 M 8590 plakalı minibüs, şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ile yolcu konumundaki Recep Köstek (68), Pınar Ravza Erbakım (15), Ayşegül Soğan (11), Oğuzhan Soğan (9), Hülya Soğan (33), Ahsen Zümra Türkyılmaz (12), Tekin Özkan Dini (10), Şengül Dini (37), Rabia Mumsuz (16) ve Zeynep Baka (16) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kumru'da Minibüs Kazası: 11 Yaralı - Son Dakika

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