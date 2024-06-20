Kumruları Rahatsız Etmeyen Vatandaş, 40 Derecede Klima Çalıştırmıyor

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Motoruna yuva yapan kumruları rahatsız etmemek için 40 derece sıcakta evinde klima çalıştırmıyor

Klimayı çalıştırmak için yumurtadan yeni çıkan yavruların büyümesini bekliyor

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan vatandaş, evinin balkon kısmında bulunan klima dış ünitesine yuva yapan kumru ve yavrularının zarar görmemesi için, yaz sıcağında klimasını çalıştırmıyor.

Serik ilçesinde yaşayan Mehmet Kurt, yaklaşık 1 ay önce klimasının dış ünitesini temizlemeye giriştiği sırada, kumruların klimanın motorunun üzerine yuva yaptığını gördü. Yuvayı bulduğu günden itibaren klimasını çalıştırmayan Kurt, "Bundan yaklaşık 25 gün önce sıcaklar başladı. Klimanın dış ünitesini temizlemek istedim. Elime su hortumunu aldım. Tam yıkayacaktım içinden bir kuş çıktı. Baktım bir tane kumru yuva yapmış. İçinde 2 tane yumurta vardı. Temizlemeyi ve klimayı çalıştırmayı vazgeçtim. Yaklaşık 25 gündür sıcaklarla boğuşuyoruz, 10-15 dakikada bir duş alıp havluyla serinlemeye çalışıyoruz. Kapı pencereyi açıyoruz. Kumrunun 2 tane yavrusu yumurtadan çıktı. Yavrular daha büyümedi. Herhalde 15 gün daha dişimizi sıkacağız. Bunların büyümesini ve gitmesini bekleyeceğiz. Ondan sonra inşallah klimamızı açar serinleriz. Her gün kontrol ediyoruz yavruları. Annelerine de yemek veriyoruz. Burası Antalya 40-45 derece sıcakta adeta yanıyoruz ama yapacak bir şey yok." diye konuştu.