Kundura Hafıza: Sanayimizin Geçmişi - Son Dakika
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Kundura Hafıza: Sanayimizin Geçmişi

Kundura Hafıza Arşiv, Sümerbank ve Etibank belgeleriyle kültürel mirası geleceğe taşıyor.

19.02.2025 11:18
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Kundura Hafıza Arşiv ve Araştırma Merkezi, Türkiye'nin sanayileşmesine, modernleşmesine ve kültürel dönüşümüne yön veren Sümerbank ve Etibank'ın izlerini geleceğe taşıyor.

Merkezden yapılan açıklamaya göre, Kundura Hafıza, bugüne kadar 25 binden fazla belge ve objeyi titizlikle topladı. Koleksiyonda yer alan eserler, restore edilerek, belgelendi.

Koleksiyon, "Kundura'nın Hafızası: Bir Fabrikaya Sığan Dünya" isimli ücretsiz sergi ile ilgililere ve araştırmacıların dikkatine sunuluyor.

Kundura Hafıza ayrıca herkesi bu kolektif hafızanın bir parçası olmaya davet ediyor. Başlattığı açık çağrı ile Sümerbank ve Etibank'a dair yazışmalar, fotoğraflar, kitaplar, yayınlar, kartpostallar, kıyafetler, ayakkabılar ve diğer belge ve objeleri bağışlamak isteyenleri bekliyor.

Bağışlanan her bir eser, koleksiyonun genişlemesine ve çeşitlenmesine katkı sağlayacak, bağışçının adıyla belgelenecek ve korunacak.

Bağışta bulunmak için "hafiza@beykozkundura.com" adresi üzerinden iletişime geçilebilir.

Kundura Hafıza Arşiv ve Araştırma Merkezi hakkında

Sümerbank Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası'nın eski çalışanlarının desteği ve 2015'te sözlü tarih çalışmalarıyla faaliyetine başlayan Kundura Hafıza, Sümerbank, Etibank, Beykoz, Beykoz Kundura ve Deri Fabrikası ve İstanbul'un endüstri mirasına dair binlerce belgeyi arşivine kazandırdı.

Çalışmalarına Kundura Hafıza Kültürel Mirası Koruma Derneği çatısı altında devam eden merkez, bir sivil toplum kuruluşu kimliği edindi. Arşivin dijitalleştirilerek araştırmacılara açılması, tüm arşivin, sözlü tarih kayıtlarının ve kütüphanenin bir araya getirilmesiyle akademik dünyaya ve araştırmacılara kaynaklık edecek Kundura Hafıza Arşiv ve Araştırma Merkezi hayata geçirildi.

Sözlü tarih ve arşiv çalışmalarının ürünü olan "Kundura'nın Hafızası: Bir Fabrika'ya Sığan Dünya" isimli ücretsiz ziyaret edilebilen kalıcı serginin kapıları, 2021 yılında ziyaretçilere açıldı.

Merkez kapsamında ayrıca tamamı ücretsiz paneller, eğitimler, çocuk ve yetişkin atölyeleri, yaz okulu, misafir sanatçı programları, kurumsal iş birlikleri ile akademik dünyanın ötesinde farklı yaş gruplarından ve ilgi alanlarından birçok kimseye çeşitli etkinlikler sunuluyor.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Kültür Sanat, Sümerbank, istanbul, Etibank, Türkiye, Güncel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kundura Hafıza: Sanayimizin Geçmişi - Son Dakika

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