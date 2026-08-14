Kur\'an Kursları Kapanış Töreni

Sivas'ın Ulaş ilçesinde yaz Kur'an kursları, düzenlenen kapanış programıyla sona erdi.

Ulaş mesire alanında düzenlenen programa,? Kaymakam Veli Avcı, kurum amirleri, din görevlileri, Kur'an kursu öğreticileri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Öğrenciler tarafından okunan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte öğrenciler dua edip, ilahiler okudu.

Törende konuşan İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli, en büyük amaçlarının, çocukları ve gençleri milli ve manevi değerlerine bağlı en iyi şekilde yetiştirmek olduğunu söyledi.

Programda, havalı tüfek atışı, okçuluk, halat çekme ve su taşıma yarışmaları düzenlendi.

Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere madalyaları protokol üyeleri tarafından verildi.