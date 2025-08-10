Kur\'an Kursu Öğrencileri Keban\'ı Ziyaret Etti

Malatya'dan gelen Kur'an kursu öğrencileri Elazığ'ın Keban ilçesini gezdi.

Malatya'nın Yeşilyurt İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü öncülüğünde 33 Kur'an kursu öğrencisi gezi için Keban'a geldi.

Gençlik Koordinatörü Fethi Polat'ın da eşlik ettiği öğrenciler, Keban Barajı, Çırçır Şelalesi, tarihi Yusuf Ziya Paşa Külliyesi, Fırat Nehri ve Köprüsü'nü gezdi, nehirde tekne turuna katıldı, zipline hattından kaydı.

Öğrenciler daha sonra yemekte bir araya geldi.