Kur'an Kursu Öğrencilerinden Gazze'ye Bağış - Son Dakika
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Kur'an Kursu Öğrencilerinden Gazze'ye Bağış

06.08.2025 15:07
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Sivas'ta öğrenciler, harçlıklarıyla Gazze'ye 2025 TL bağışlayarak duyarlılık gösterdi.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Hatipler Cami yaz Kur'an kursu öğrencileri, harçlıklarını Gazze'ye bağışladı.

Öğrenciler harçlıklarından biriktirdikleri 2 bin 25 lirayı Türkiye Diyanet Vakfı Ulaş Şubesi'ne teslim etti.

İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli, öğrencilere, kendilerine bu güzel duyarlılığı kazandıran ailelerine ve Hatipler Cami İmam Hatibi Murat Güveç'e teşekkür etti.

Öğrencileri tebrik eden İçli, "Geleceğimiz, yarınlarımız olan çocuklarımız, hem Kur'an öğreniyor hem de paylaşma, yardımlaşma gibi ulvi değerlerle büyüyor. Gazzeli kardeşleri için öğrencilerimizin gösterdikleri bu duyarlılık, bizlere umut verdi. Her birini yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kur'an Kursu Öğrencilerinden Gazze'ye Bağış - Son Dakika

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