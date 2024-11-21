Kur\'an Kursuna Ziyaret

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Ulaş Müftüsü Mehmet Zahid İçli, ilçe merkezdeki Kur'an kursunu ziyaret etti.

Çocuklarla bir araya gelen İçli, Kur'an kursu öğreticisi Nazile Kızılırmak'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İçli, 4-6 yaş grubu Kur'an kursuna çok önem verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Kursumuzda öğrencilerin seviyelerine uygun hazırlanan müfredatla Kur'an-ı Kerim'i tanıma ve değerler eğitimi dersleri veriliyor. Burada eğitim gören çocuklar, sevgi, saygı, yardımlaşma, iyilik, adalet, sorumluluk, doğruluk ve sabır gibi İslam dininin temel değerlerinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim'i öğreniyor. Peygamberimizin hayatını öğreniyorlar."

Kur'an kursu öğreticisi Nazile Kızılırmak'a teşekkür eden İçli, çocuklara çikolata ikramında bulundu.