Kuraklığa Dayanıklı Buğday Hasadı

Erzurum'da Atatürk Üniversitesine ait tarlada kurak hava ve kış şartlarına dayanıklı tescilli "Alturna" tohumundan yetiştirilen buğdayın hasadı yapıldı.

Üniversitenin Mehmet Sekmen Caddesi üzerinde yer alan 450 dekarlık arazisinde düzenlenen programda, biçerdöverlerle susuz şekilde yetiştirilen buğdayın hasadına başlandı.

Bitkisel Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Haluk Çağlar Kaymak, gazetecilere, üniversitenin 10 bin dekarlık tarım arazisinin bulunduğunu söyledi.

Hasadını yaptıkları "Alturna" buğday çeşidinden memnun olduklarını dile getiren Kaymak, yaklaşık 450 dekarlık araziden dönümde 400-450 kilogram verim beklediklerini bildirdi.

"Susuz yetiştiricilik yapıyoruz"

Üniversite olarak yaptıkları üretime değinen Kaymak, şunları kaydetti:

"Erzurum'daki verimin bizi mutlu edecek seviyede olduğunu düşünüyoruz çünkü susuz yetiştiricilik yapıyoruz. Buradan hasat edilen ürünleri bölgedeki fabrikalara ve tohum üretimi yapanlara tohumluk satıyoruz. Aynı zamanda döner sermayeyiz, 19 işçimize ücret ödüyoruz. Kara buğdayda da geçen yılki ülke üretiminin yüzde 10'unu merkezimiz yaptı. 2 bin 500 ton Türkiye'de kara buğday üretimi vardı, bunun 220 tonu civarında üretimimiz oldu. Bu yıl buğday beklentimiz 1000 tonun üzerinde, kara buğdayda da 300 tona yaklaşmayı istiyoruz. Slajlık mısırda da dekara 7-8 ton civarı ürünümüz var."

Programa, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ile davetliler katıldı.