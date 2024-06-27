Kuraklığın etkisi: Tunca Nehri yürüyerek geçilebilir hale geldi - Son Dakika
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Kuraklığın etkisi: Tunca Nehri yürüyerek geçilebilir hale geldi

Edirne'de bulunan Tunca Nehri'nin bazı kısımları tamamen kurudu. Su akışının olmadığı bu bölgeler, kuraklığın en net fotoğrafları olarak nitelendiriliyor. Nehir yatağı ise vatandaşların yürüyebileceği bir kumsala dönüştü. Bu durum, bölgedeki çiftçilerin endişesini artırdı çünkü pirinç tarlalarının sulanamaması hasat yapmayı engelleyebilir. Çiftçiler, Bulgaristan'daki barajlardan su salınması için yetkililere çağrıda bulunuyor.

27.06.2024 18:35
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Kuraklığın en net fotoğrafı: Yüzüp balık tuttukları nehirde şimdi yürüyerek geziyorlar

EDİRNE - Edirne'de vatandaşların yüzdüğü ve balık tuttuğu Tunca Nehri'nin bazı kısımları tamamen kurudu. Su akışının hiç olmadığı yerler kuraklığın en net fotoğrafları olarak nitelendirilirken, nehir yatağı vatandaşların yürüyebileceği bir kumsala dönüştü.

Bulgaristan'dan doğan ve Edirne'den de geçen Tunca Nehri'nin bazı kısımları tamamen kurudu. Hem Bulgaristan'da hem de Edirne'de aşırı sıcaklık ve kuraklık nedeniyle dibi gören Tunca Nehri'nin yatağı kumsala dönüştü. Geçmiş yıllarda köy halkının yüzüp balık tuttuğu Tunca Nehri, bugünlerde ise yürüyerek karşıdan karşıya geçilebilir hale geldi.

Türkiye'nin yüzde 50'den fazla pirinç ihtiyacını karşılayan bölgedeki çiftçiler ise, nehirden sulama yapamadıkları için endişe duymaya başladı. Üreticiler nehirde su olmayınca tarlalarına su salamadıklarını ve 3 gün içinde tarlalar suyla buluşmazsa hasat yapamayacaklarını dile getirdi. Sulamanın yapılmadığı pirinç tarlalarında oluşan çatlaklar ise çiftçinin endişesini daha da artırdı.

Edirne'nin Değirmenyeni köyünden geçen Tunca Nehri'nin dibi görmesi sonucu çeltik tarlalarında toprağın çatladığını söyleyen bir çiftçi, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da Bulgaristan'daki barajlardan su salınması için yetkililere çağrıda bulundu. Bulgaristan'ın barajlardan su salmaya başladığında üretimde sorun yaşanmayacağını anlatan üreticiler, yetkilere seslendi.

Değirmenyeni köyünden çiftçi Özcan Gülsün, Tunca Nehri havzasında hem kuraklığın hem de sıcak havanın etkili olduğunu söyledi. Nehirde su kalmaması nedeniyle çeltik tarlalarında sulama yapamadıklarını anlatan Gülsün, nehrin kaynağını Bulgaristan'dan aldığını belirterek, Bulgaristan'a barajlardan su salması çağrısında bulundu.

Çiftçi Salim Evren ise sulama yapılmazsa çeltik tarlalarının tamamen kuruyacağını ve hasat yapamayacaklarını söyledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kuraklığın etkisi: Tunca Nehri yürüyerek geçilebilir hale geldi - Son Dakika

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