Kuraklık Balıkları Kurtardı

Güncel

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kuraklık nedeniyle su seviyesi düşen gölete giden ekipler, balıkları başka bir gölete taşıdı.

Kuraklık nedeniyle Bodrum Pınarlıbelen Karanlık mevkisindeki gölet kurumaya başladı. Su seviyesinin düşmesi nedeniyle göletteki balıklar ölme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Pınarlıbelen Muhtarı Abdullah Başol'un talebiyle İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri bölgeye giderek inceleme başlattı.

Ekipler, yaşam ortamı yok olmak üzere olan sazanları balçıkların arasından tek tek toplayarak Sazköy Mahallesi'ndeki gölete taşıdı.