Kuraklık Edirne\'de Tarımı Vurdu

Edirne'de son aylarda etkili olan kuraklık ve aşırı sıcaklara bağlı yaşanan buharlaşma nedeniyle 6 bin dekar araziyi sulayan Keramettin Göleti'nde su seviyesi yüzde 5'e geriledi.

Süloğlu ilçesine bağlı Keramettin köyünde bulunan 218 bin metreküp su kapasiteli gölet dip seviyeyi gördü.

Kuraklık nedeniyle üretim sezonunda sulama sahasındaki ekili tarım arazilerine su sağlanamadı, üreticiler olumsuz etkilendi.

Su seviyesi yüzde 5'e gerileyen göletten sulama yapılamaması nedeniyle özellikle mısır ve ayçiçeği tarlalarında ciddi kurumalar gözlendi.

"Bu sene suyumuzu hiç salamadık"

Keramettin Köyü Sulama Kooperatifi Başkan Yardımcısı Tuncay Özcan, AA muhabirine, son yılların en kurak dönemini geçirdiklerini söyledi.

Gölette su seviyesinin dibi gördüğünü belirten Özcan, "Bu sene suyumuzu hiç salamadık. Geçen yıl az da olsa sulama yapmıştık, çiftçiler faydalanmıştı. Bu yıl çok kurak oldu. Kış yağışları olmadı, yazın da yağmur gelmedi." dedi.

Özcan, sulu tarımdan faydalanamadıkları için ürün kayıpları yaşandığına dikkati çekti.

Kuraklığın etkilerini ciddi şekilde hissettiklerini vurgulayan Özcan, "Bu sene mısırlar hiç olmadı ve kurudu, ayçiçeğinde verim düşüklüğü yaşıyoruz. Geçen yıl sulama yaptığımız zaman dekarda 300 kilogram ayçiçeği almıştım, bu yıl sulama olmadığı için ancak 50 kilogram verim alındı. Yüzde 80'e yakın kayıp var." diye konuştu.

Üretici İsmail Uzun ise olağanüstü kuraklık yaşandığını dile getirdi.

Bugüne kadar hiç yaşamadıkları susuzluk sıkıntısını bu yıl yaşadıklarını anlatan Uzun, "Daha önce hiç bu kadar kurak dönem görmemiştim. Bu sene göletten hiç faydalanamadık, su salınmadı. Göletin suyu bol olsaydı binlerce dönüm arazi sulanacaktı, bereket olacaktı." ifadelerini kullandı.

Üretici Levent Şan da bu yıl ciddi kuraklık yaşandığını, sulama sahasındaki tarlalarda ürün kayıpları olduğunu kaydetti.