Kuraklık Edirne'de Tarımı Vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kuraklık Edirne'de Tarımı Vurdu

Kuraklık Edirne\'de Tarımı Vurdu
07.08.2025 15:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de Keramettin Göleti'nde su seviyesi %5'e düştü, çiftçiler ürün kaybı yaşıyor.

Edirne'de son aylarda etkili olan kuraklık ve aşırı sıcaklara bağlı yaşanan buharlaşma nedeniyle 6 bin dekar araziyi sulayan Keramettin Göleti'nde su seviyesi yüzde 5'e geriledi.

Süloğlu ilçesine bağlı Keramettin köyünde bulunan 218 bin metreküp su kapasiteli gölet dip seviyeyi gördü.

Kuraklık nedeniyle üretim sezonunda sulama sahasındaki ekili tarım arazilerine su sağlanamadı, üreticiler olumsuz etkilendi.

Su seviyesi yüzde 5'e gerileyen göletten sulama yapılamaması nedeniyle özellikle mısır ve ayçiçeği tarlalarında ciddi kurumalar gözlendi.

"Bu sene suyumuzu hiç salamadık"

Keramettin Köyü Sulama Kooperatifi Başkan Yardımcısı Tuncay Özcan, AA muhabirine, son yılların en kurak dönemini geçirdiklerini söyledi.

Gölette su seviyesinin dibi gördüğünü belirten Özcan, "Bu sene suyumuzu hiç salamadık. Geçen yıl az da olsa sulama yapmıştık, çiftçiler faydalanmıştı. Bu yıl çok kurak oldu. Kış yağışları olmadı, yazın da yağmur gelmedi." dedi.

Özcan, sulu tarımdan faydalanamadıkları için ürün kayıpları yaşandığına dikkati çekti.

Kuraklığın etkilerini ciddi şekilde hissettiklerini vurgulayan Özcan, "Bu sene mısırlar hiç olmadı ve kurudu, ayçiçeğinde verim düşüklüğü yaşıyoruz. Geçen yıl sulama yaptığımız zaman dekarda 300 kilogram ayçiçeği almıştım, bu yıl sulama olmadığı için ancak 50 kilogram verim alındı. Yüzde 80'e yakın kayıp var." diye konuştu.

Üretici İsmail Uzun ise olağanüstü kuraklık yaşandığını dile getirdi.

Bugüne kadar hiç yaşamadıkları susuzluk sıkıntısını bu yıl yaşadıklarını anlatan Uzun, "Daha önce hiç bu kadar kurak dönem görmemiştim. Bu sene göletten hiç faydalanamadık, su salınmadı. Göletin suyu bol olsaydı binlerce dönüm arazi sulanacaktı, bereket olacaktı." ifadelerini kullandı.

Üretici Levent Şan da bu yıl ciddi kuraklık yaşandığını, sulama sahasındaki tarlalarda ürün kayıpları olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Süloğlu, Ekonomi, Güncel, edirne, Çevre, Yaşam, Mısır, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuraklık Edirne'de Tarımı Vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
’Dünyanın en iyi takımlarına gider’ deniyordu İşte Ali Akman’ın yeni takımı 'Dünyanın en iyi takımlarına gider' deniyordu! İşte Ali Akman'ın yeni takımı
Rüzgarda savrulan demir pano, kadına çarptı Rüzgarda savrulan demir pano, kadına çarptı
Osimhen’in Galatasaray’a transfer olması İngiliz efsaneleri şoka soktu Osimhen'in Galatasaray'a transfer olması İngiliz efsaneleri şoka soktu
Arda Güler’i yarıçıplak manşet yaptılar Tüm İspanya’nın gündeminde o var Arda Güler'i yarıçıplak manşet yaptılar! Tüm İspanya'nın gündeminde o var
Zincir markette kahreden görüntüler Rafları düzenlerken kabusu yaşadı Zincir markette kahreden görüntüler! Rafları düzenlerken kabusu yaşadı
67 yıllık Süper Lig tarihinin tüm rekorları dikkat çekti 67 yıllık Süper Lig tarihinin tüm rekorları dikkat çekti
Tutuklu CHP’li başkanın annesi hastane önünde fenalık geçirdi Tutuklu CHP'li başkanın annesi hastane önünde fenalık geçirdi
Galatasaray KAP’a bildirdi: 13.5 milyar TL Galatasaray KAP'a bildirdi: 13.5 milyar TL
ABD’nin Georgia eyaletinde askeri üsse silahlı saldırı ABD'nin Georgia eyaletinde askeri üsse silahlı saldırı

15:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP lideri Mustafa Destici’yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP lideri Mustafa Destici'yi kabul etti
13:23
Pazarlarda yeni dönem 15 Ağustos’tan itibaren POS kullanımı zorunlu olacak
Pazarlarda yeni dönem! 15 Ağustos'tan itibaren POS kullanımı zorunlu olacak
12:43
Yer: Kocaeli Vatandaş yağmur beklerken otomotiv devi bulutlara bomba atıyor iddiası
Yer: Kocaeli! Vatandaş yağmur beklerken otomotiv devi bulutlara bomba atıyor iddiası
12:42
Günün siyaset bombası: İki parti, tek çatı altında birleşiyor cumhurbaşkanı adayları da belli
Günün siyaset bombası: İki parti, tek çatı altında birleşiyor; cumhurbaşkanı adayları da belli
21:13
Canlı yayında kendi ölümünü kaydetti
Canlı yayında kendi ölümünü kaydetti
21:11
Bayern Münih’ten ayrılan Thomas Müller’den sürpriz imza
Bayern Münih'ten ayrılan Thomas Müller'den sürpriz imza
21:09
Ordu’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 16 yaralı
Ordu'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 16 yaralı
20:59
Türkiye, Katar ve Suriye arasında 4 milyar dolarlık “havalimanı“ anlaşması
Türkiye, Katar ve Suriye arasında 4 milyar dolarlık "havalimanı" anlaşması
20:45
Davinson Sanchez’in Galatasaray’dan istediği maaş belli oldu
Davinson Sanchez'in Galatasaray'dan istediği maaş belli oldu
20:37
Putin’le görüşmenin ardından Trump’tan açıklama: Büyük ilerleme kaydedildi
Putin'le görüşmenin ardından Trump'tan açıklama: Büyük ilerleme kaydedildi
20:08
Beşiktaş, Ndidi’yi İstanbul’a getiriyor
Beşiktaş, Ndidi'yi İstanbul'a getiriyor
19:47
Fenerbahçe’nin Kerem Aktürkoğlu için ödeyeceği bonservisi duyurdular
Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu için ödeyeceği bonservisi duyurdular
19:40
Süper Lig’in devleri Sörloth için bu kararı bekliyordu
Süper Lig'in devleri Sörloth için bu kararı bekliyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2025 15:27:01. #7.11#
SON DAKİKA: Kuraklık Edirne'de Tarımı Vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.