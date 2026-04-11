Baraj Doluluk Oranları Artıyor Ancak Kuraklık Riski Devam Ediyor

Üsküdar Üniversitesi Çevre Sağlığı Program Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Adiller, son günlerdeki yağışların baraj doluluk oranlarını artırmasına rağmen, kuraklık riskinin devam ettiğini belirtti. Mart ayının son haftalarında etkili olan yağışlar, İstanbul'daki barajlarda doluluk oranını yaklaşık yüzde 20 artırdı, ancak bu durumun yazı rahat geçireceğimiz konusunda güvence vermediğini ifade etti. Geçen yıl aynı dönemde doluluk oranının daha yüksek olduğunu ve yılsonunda düştüğünü hatırlatan Adiller, baraj seviyelerinin yüksek olmasının, dikkatsiz kullanım ve yağışsız geçecek süreç nedeniyle suyun tükenebileceği uyarısında bulundu.

Adiller, iklim değişikliğinin gerçeğini vurgulayarak, kısa dönemli yağışların bu durumu değiştirmediğini söyledi. Her yaz kuraklık riskiyle karşı karşıya kalınabileceğini belirterek, kuraklığın tarımda verim kaybına, toprak tuzlanmasına, orman yangınlarına ve diğer olumsuz etkilere yol açtığını ekledi. Baraj doluluk oranlarındaki artışın toplumda rehavete neden olabileceğini ve su tüketimini artırabileceğini kaydetti, su tasarrufu alışkanlığının sürekli hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kuraklıkla mücadelede altyapı ve tarımda eksiklikler olduğunu belirten Adiller, su kayıp-kaçak oranlarının hala yüksek olduğunu ve tarımda verimli sulama yöntemlerinin yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi. Su kaynaklarının korunması için yağmur suyu hasadı ve gri su geri dönüşümü gibi yöntemlere dikkat çekti. Türkiye'nin iklim değişikliğinden ciddi şekilde etkilendiğini vurgulayarak, su kaynaklarının en yüksek faydayla kullanılması ve kötü senaryolara hazırlıklı olunması çağrısında bulundu.