Kuraklık Uyarısı ve Su Tasarrufunun Önemi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kuraklık Uyarısı ve Su Tasarrufunun Önemi

Kuraklık Uyarısı ve Su Tasarrufunun Önemi
02.07.2025 15:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

OMÜ'den Prof. Dr. Demir, Türkiye'yi bekleyen kuraklık riskine dikkat çekerek suyu tasarruflu kullanmanın önemini vurguladı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Başkanı Prof. Dr. Yusuf Demir, kuraklık tehlikesine dikkati çekerek, yer altı su kaynaklarının önemine işaret etti.

Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 2025 verilerine bakıldığında Türkiye'yi ciddi bir kuraklığın beklediğini bildirdi.

Temmuz, ağustos ve eylül aylarındaki yağışların kritik derecede önem arz ettiğini belirten Demir, "Dünya Meteoroloji Örgütünün yapmış olduğu analizlere göre 2023 yılı aslında dünyada en sıcak yıl olarak değerlendirilmişti. 2024 yılı da yine sıcaklık ortalamalarına göre 2023 yılına çok yakın geçti. 2025 yılı için değerlendirmelerimiz maalesef daha da sıcak bir yıl geçme ihtimalini yüksek gösteriyor. Bu da özellikle sıcaklıkta yaşayacağımız pik noktaları ve bunun oluşturacağı krizleri önümüzdeki süreçte yaşama ihtimallerimizi artırıyor." dedi.

Son bir haftadır ülke genelinde çıkan yangınlara işaret eden Demir, "Aslında yangınların yaşanmasında sıcaklık artışları, doğal afetler, insanlarımızın dikkatsizliği, gerekli tedbirlerin alınmaması var ama iklim krizinin oluşturduğu ortam ve iklim şartları da bunda çok önemli etkiye sahip. Önümüzdeki süreçte de bu etkilerin artarak devam etme riski yüksek" ifadelerini kullandı.

"Bir damla suyun kıymetli olduğunu bilir, tedbirleri alırsak suyu geleceğe taşırız"

Kuraklık ve su kullanımı anlamında yerel yönetimlerin tedbir almaları gerektiğinin altını çizen Demir, şöyle devam etti:

"Eğer böyle devam ederse önümüzdeki 3-4 aylık süreçte ciddi anlamda bir kuraklık riskiyle karşı karşıyayız. Bu riskler bizim su kaynaklarımızı özellikle de metropollerdeki içme suyu kaynaklarımızın miktar ve niceliği yönünden ister istemez bir risk oluşturuyor. Metropollerde bu riski yaşamamak için de suyu doğru kullanmayı, suyu tasarruflu kullanmayı ve suyu en azından o kritik dönemlere taşımayı öğrenmemiz lazım. Hepimize de çok önemli görevler düşüyor bu konuda. Eğer biz bir damla suyun kıymetli olduğunu bilir, gerekli tedbirleri alırsak suyu geleceğe taşırız diye düşünüyoruz."

Kuraklığın en önemli etkilerinden birinin de yer altı sularını tehlikeye atması olduğunu aktaran Demir, "Geçtiğimiz kış aylarında kar yağışları yeterli düzeyde düşmedi ve küresel iklimin etkisiyle yağış rejimi çok düzensiz hale geldi. Yağış rejimindeki düzensizlik, kar yağışlarının yetersiz kalması, yer altı suyu kaynaklarımızın beslenmesi noktasında çok önemli krizleri ve riskleri oluşturuyor. Bir de yer altı suyunu doğru kullanmama, bilinçsiz kullanma da aynı zamanda yer altı suyu kaynaklarımızın maalesef hızlı bir şekilde tükenmesi riskini beraberine getiriyor. O nedenle de yer altı suyunun doğru kullanımı noktasında, tasarruflu kullanımı noktasında da alınması gereken tedbirler bir an önce devreye sokulmalı." diye konuştu.

Yer altı suları stratejik öneme sahip

Yer altı sularının bir ülke için çok önemli olduğunu ifade eden Demir, şunları kaydetti:

"Herhangi bir ülkenin başına bir felaket gelse yüzey içme sularına müdahale edemezsiniz ama yer altı sularınız sizin için can damarıdır, koruyucu kaynaklarınızdır, o nedenle orası çok önemli, stratejik öneme sahip. Su bir yaşam kaynağıdır, su hayattır, su özellikle kaynak olarak baktığımızda bütün medeniyetlerin, bütün toplulukların gelişmesinde, kurulumunda olmazsa olmaz bir maddedir. Bugün yaşadığımız dünyaya baktığımızda bütün krizler, bütün savaşlar veyahut da ülkeler arasındaki yaşanan problemlerin altındaki gizli en önemli problem su kaynaklarıdır. Onun için de suyumuzu doğru kullanmak, geleceğe taşımak ve gelecekte yaşanabilir bir dünyayı çocuklarımıza, torunlarımıza bırakabilmek için hepimize sorumluluklar düşüyor."

Kaynak: AA

Doğal Afetler, Hava Durumu, Yusuf Demir, Türkiye, Sağlık, Güncel, Tarım, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuraklık Uyarısı ve Su Tasarrufunun Önemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe Beko’da yeni bir ayrılık daha Fenerbahçe Beko'da yeni bir ayrılık daha
FIFA’dan dev maç öncesi Kenan Yıldız ve Arda Güler’e övgü FIFA'dan dev maç öncesi Kenan Yıldız ve Arda Güler'e övgü
Fenerbahçe’den Jayden Oosterwolde harekatı Fenerbahçe'den Jayden Oosterwolde harekatı
Caner Erkin yeni takımına imzayı attı Caner Erkin yeni takımına imzayı attı
Trump: Gazze’de ateşkesin gelecek hafta sağlanmasını umuyoruz Trump: Gazze'de ateşkesin gelecek hafta sağlanmasını umuyoruz
Beşiktaş’ın yeni yıldızı Abraham İstanbul’a geldi İşte ilk sözleri Beşiktaş'ın yeni yıldızı Abraham İstanbul'a geldi! İşte ilk sözleri
Trump, Elon Musk’ı sınır dışı etmekle tehdit etti Trump, Elon Musk'ı sınır dışı etmekle tehdit etti
Yangının ortasında kuş yuvasını kurtardılar Yangının ortasında kuş yuvasını kurtardılar
Yenidoğan duruşmasında avukatın sözleri ortalığı karıştırdı Yenidoğan duruşmasında avukatın sözleri ortalığı karıştırdı
İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturmada detaylar ortaya çıktı: 281 milyonluk kamu zararı İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada detaylar ortaya çıktı: 281 milyonluk kamu zararı
Elazığ’da havai fişek ve dilek balonu kullanımı yasaklandı Elazığ'da havai fişek ve dilek balonu kullanımı yasaklandı

15:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 2028 mesajı Salon bir anda ayağa kalktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2028 mesajı! Salon bir anda ayağa kalktı
14:49
Muhammed Yakut’un ölümüyle ilgili bomba iddia: Tahliye edildikten sonra...
Muhammed Yakut'un ölümüyle ilgili bomba iddia: Tahliye edildikten sonra...
13:50
Leman dergisi soruşturmasında gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi
Leman dergisi soruşturmasında gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi
22:28
Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı
Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı
22:21
Yaşlı adam, teras katında demirlere asılı halde ölü bulundu
Yaşlı adam, teras katında demirlere asılı halde ölü bulundu
22:06
Deprem sırasında serum takılı köpeğin yanına koştu
Deprem sırasında serum takılı köpeğin yanına koştu
22:06
Ümit Özdağ’dan CHP mitingi yasağına “Leman“ gerekçesi
Ümit Özdağ'dan CHP mitingi yasağına "Leman" gerekçesi
21:41
Putin ile Macron arasında yaklaşık 3 yılın ardından ilk görüşme
Putin ile Macron arasında yaklaşık 3 yılın ardından ilk görüşme
21:24
MİT Başkanı İbrahim Kalın’dan Kuzey Irak’ta kritik temaslar
MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Kuzey Irak'ta kritik temaslar
21:21
Doğal gaza konutlarda yüzde 24.6 zam
Doğal gaza konutlarda yüzde 24.6 zam
20:18
Nicolo Zaniolo için karar çıktı
Nicolo Zaniolo için karar çıktı
20:10
Bakan Yumaklı son durumu paylaştı 3 şehrimizde yangınlar kısmen kontrol altında
Bakan Yumaklı son durumu paylaştı! 3 şehrimizde yangınlar kısmen kontrol altında
20:06
Elazığ’da havai fişek ve dilek balonu kullanımı yasaklandı
Elazığ'da havai fişek ve dilek balonu kullanımı yasaklandı
19:52
İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturmada detaylar ortaya çıktı: 281 milyonluk kamu zararı
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada detaylar ortaya çıktı: 281 milyonluk kamu zararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2025 15:33:22. #7.13#
SON DAKİKA: Kuraklık Uyarısı ve Su Tasarrufunun Önemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.