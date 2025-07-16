Kuraklık Yılkı Atlarını Köylere İndirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kuraklık Yılkı Atlarını Köylere İndirdi

Kuraklık Yılkı Atlarını Köylere İndirdi
16.07.2025 12:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'nın Aksu ilçesinde kuraklık nedeniyle yılkı atları yerleşim yerlerinin yakınında görülüyor.

Isparta'nın Aksu ilçesinde uzun yıllardır varlıkları bilinen ve genellikle yaylalarda yaşayan yılkı atları, kuraklık nedeniyle son yıllarda yerleşim yerleri yakınında daha sık görülmeye başlandı.

Tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan bölge sakinleri, yıllarca tarlaların sürülmesi ve yük taşımacılığında kullandıkları atlarını, besleme imkanının zorlaşması ve teknolojinin gelişmesiyle ihtiyaç azaldığı için doğaya bıraktı.

Zamanla doğal ortamda kendilerine bir yaşam şekli belirleyen ve sayıları artarak sürüler oluşturan yılkı atları, tamamen yabanileşti.

Küresel iklim değişikliğine bağlı bölgede yaşanan kuraklık, tabiatta özgür dolaşan yılkı atlarını da olumsuz etkiledi.

Yiyecek bulamayan yabani atlar, ilçenin Katip, Koçular, Karağı ve Sofular köylerinin yakınlarına inmeye başladı.

İlçe genelinde sayıları yaklaşık 500'ü bulduğu tahmin edilen yılkı atlarının, 10-15'li gruplar halinde dolaştıkları ve çok sayıda taylarının olduğu görülüyor.

-"Kuraklık sebebiyle yaylalardan köylerimize indiler"

Karağı Köyü Muhtarı Ramazan Kahraman, AA muhabirine, özellikle son 10 yıldır yılkı atlarının köy civarında daha sık görüldüğünü söyledi.

Atların sayısının her geçen yıl arttığını belirten Kahraman, "Önceden köylerimizde atlar yoktu, fakat kuraklık sebebiyle yaylalardan köylerimize indiler. Önceki yıllarda köyümüzde sayıları 15 ila 20 idi, düzensiz üremelerinden dolayı sayılarında artış yaşanıyor. Bu atlar önceden sahipliydi, sonrasında ihtiyaç kalmadığı için doğaya salınarak vahşileşti ve üredi. Yabanileşen atların sayıları kontrolsüz artıyor ve tarım arazilerimize zarar veriyor. Bunun için önlem alınması gerekiyor." diye konuştu.

Kahraman, otlak değiştirirken kara yolundan geçmek zorunda kalan atların kazalara da sebebiyet verdiğini kaydetti.

-"Atlar, tarım alanlarına zarar veriyor"

Son zamanlarda yılkı atlarının sayısında artış yaşanan Koçular Köyü'nün muhtarı Ferhat Çevik de 10 yıldır köylerinde sıkça görülen yılkı atlarının sayısının özellikle son 2 yılda arttığını ifade etti.

Köyün sınırlarında gruplar halinde yaklaşık 300 yılkı atı bulunduğunu aktaran Çevik, "İklimin kuraklaşması nedeniyle yaylalardaki otlar azaldı. İklim böyle giderse atların çoğu beslenmek için tarım alanlarına akın edecek. Onlara zarar vermiyoruz ama atlar tarım alanlarına zarar veriyor. Kış aylarında yılkı atları aç kalmasın ve doğal ortamlarından uzaklaşmasın diye zaman zaman ot ve saman veriyoruz." dedi.

Kendilerine içlerinden bir lider belirleyip onun önderliğinde doğada özgürce dolaşan yılkı atları, doğasever ve fotoğrafçıların da ilgi odağı oluyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Yaşam, Tarım, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuraklık Yılkı Atlarını Köylere İndirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okul servislerinde güvenlik artıyor, zam kapıda Okul servislerinde güvenlik artıyor, zam kapıda
15 Temmuz’da silah zoruyla bildiri okutulan spiker Tijen Karaş’ın yeni mesleği şaşırttı 15 Temmuz'da silah zoruyla bildiri okutulan spiker Tijen Karaş'ın yeni mesleği şaşırttı
Kalaşnikoflu saldırıda öldürülen fenomen son yolculuğuna uğurlandı Kalaşnikoflu saldırıda öldürülen fenomen son yolculuğuna uğurlandı
Bariyer motordan girdi, bagajdan çıktı: 2 kişi hayatını kaybetti Bariyer motordan girdi, bagajdan çıktı: 2 kişi hayatını kaybetti
İstanbul’da kimyasal alarm Bodrumda 5 kişi zehirlendi, müdahale ekibi de çıkamadı İstanbul'da kimyasal alarm! Bodrumda 5 kişi zehirlendi, müdahale ekibi de çıkamadı
Türkiye’nin Oscar adayı belli oldu: ’Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri’ Türkiye'nin Oscar adayı belli oldu: 'Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri'
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
İstanbul’da ’Casperlar’ operasyonu: 70 tutuklama İstanbul'da 'Casperlar' operasyonu: 70 tutuklama
Denize giren kazlar CİMER’e şikayet edildi, kümese kapatılınca 8’i öldü Denize giren kazlar CİMER'e şikayet edildi, kümese kapatılınca 8'i öldü
114 yaşındaki efsane maratoncu feci kazada hayatını kaybetti 114 yaşındaki efsane maratoncu feci kazada hayatını kaybetti
Bir tomar parayı eline alan turist Karadenizli kadınla dalga geçti Bir tomar parayı eline alan turist Karadenizli kadınla dalga geçti

11:57
DEM Parti heyeti, Adalet Bakanı Tunç ile görüştü: Süreçte komisyon aşamasına geçildi
DEM Parti heyeti, Adalet Bakanı Tunç ile görüştü: Süreçte komisyon aşamasına geçildi
11:35
Ayşe Tokyaz’ın cesedinin bavulla taşındığı anlar ortaya çıktı İşte caninin ilk ifadesi
Ayşe Tokyaz'ın cesedinin bavulla taşındığı anlar ortaya çıktı! İşte caninin ilk ifadesi
10:46
BAE Devlet Başkanı El Nahyan Türkiye’ye geliyor Çok sayıda anlaşma imzalanacak
BAE Devlet Başkanı El Nahyan Türkiye'ye geliyor! Çok sayıda anlaşma imzalanacak
18:11
15 Temmuz şehitleri anısına 253 tekne boğazdan geçti
15 Temmuz şehitleri anısına 253 tekne boğazdan geçti
18:05
Trump’ın Ukrayna’ya silah desteği sözlerine Kremlin’den ilk yanıt
Trump'ın Ukrayna'ya silah desteği sözlerine Kremlin'den ilk yanıt
17:40
Erdoğan, Bahçeli ve Destici Meclis’te bir arada
Erdoğan, Bahçeli ve Destici Meclis'te bir arada
17:27
3 ilde orman yangını Alevlerin ulaştığı çok sayıda mahalle boşaltılıyor
3 ilde orman yangını! Alevlerin ulaştığı çok sayıda mahalle boşaltılıyor
17:27
Erzurum’da çocuklar boş arazide el bombası buldu
Erzurum'da çocuklar boş arazide el bombası buldu
17:18
TBMM’deki 15 Temmuz anma programına Tansu Çiller de katıldı
TBMM'deki 15 Temmuz anma programına Tansu Çiller de katıldı
16:30
İspanya hükümeti Lamine Yamal’ın skandal doğum günü partisi için soruşturma başlattı
İspanya hükümeti Lamine Yamal'ın skandal doğum günü partisi için soruşturma başlattı
16:28
Küçükçekmece’de uzun namlulu silahlarla saldırı: 2 yaralı
Küçükçekmece'de uzun namlulu silahlarla saldırı: 2 yaralı
16:24
FETÖ operasyonunda gözaltına alınan market patronunu, eski ortağı yakmış
FETÖ operasyonunda gözaltına alınan market patronunu, eski ortağı yakmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2025 12:35:17. #7.11#
SON DAKİKA: Kuraklık Yılkı Atlarını Köylere İndirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.