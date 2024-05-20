Kurbağa avlayan yılana anne terlikli müdahale - Son Dakika
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Kurbağa avlayan yılana anne terlikli müdahale

Antalya'da bir yılanın kurbağa avlaması üzerine vatandaşlar müdahale etti. Yılanın avından olan vatandaşlar, yılanı gözleme ve suyla beslemeye çalıştı. Yılan gözlemeyi yemeyip sadece su içti.

20.05.2024 14:14
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Kurbağa avlayan yılana anne terlikli müdahale...Ağzındaki kurbağadan olup gözleme ikram edilen yılan, avının üzerine soğuk su içti

Avından ettikleri yılana gözleme ve su ikram ettiler, gözlemeyi yemeyen yılan suyu ise içti

ANTALYA - Antalya'da kurbağa avlayan yılan, vatandaşların terlikli müdahalesiyle avından oldu. Yuvasına giren yılana vatandaşlar gözleme ve su ikram etti. Gözlemeyi yemeyen yılan, suyu ise kana kana içti.

Sosyal medyada paylaşılan ve Kepez Kent Ormanı'nda meydana geldiği belirtilen olayda, vatandaşlar, bir yılanın kurbağayı avladığını görünce cep telefonuyla kaydetmeye başladı. Yılan, ağzıyla yakaladığı kurbağayı yuvasına çekmeye çalışırken, vatandaşlar ise kurbağayı kurtarıp kurtarmama konusunda kendi aralarında ilginç diyaloglara girdi. Yılan, avını tam yuvasına sokacağı sırada ise vatandaşlardan birisi kurbağayı terlik yardımıyla kurtardı.

Vatandaşlar avından olan yılanı ise gözleme ve suyla beslemeye çalıştı. Yuvasından çıkan yılan gözlemeyi yemezken, kana kana su içti.

Kaynak: İHA

Antalya, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kurbağa avlayan yılana anne terlikli müdahale - Son Dakika

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