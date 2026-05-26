Kurban Bağışında Artış

Hanönü İlçe Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle yürütülen kurban bağış kampanyasında geçen yıla göre artış yaşandı.

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından "Kurbanını paylaş kardeşinle yakınlaş" sloganıyla başlatılan bağış kampanyası kapsamında İlçe Müftülüğü de vatandaşlara bağış konusunda bilgilendirmede bulundu.

Hanönü İlçe Müftüsü Ekrem Yıldızhan, her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşlarla Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışı konusunda görüşme yaptıklarını anlatarak, "Bu görüşmeler olumlu sonuçlar verdi. Vatandaşlarımız bize güvenerek bağışlarını vakfımıza bağışladı. Geçtiğimiz yıl bağış sayımız 49 iken, bu yıl bu sayının çok üstüne çıktık. Bağışlarımız bayramın birinci günü akşamına kadar devam edecektir." ifadesini kullandı.