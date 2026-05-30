Kurban Bayramı Dönüş Yoğunluğu

Kurban Bayramı tatilinin son gününde Samsun- Ankara kara yolunda dönüş yoğunluğu yaşanıyor.

Bayram tatilini memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçiren vatandaşların dönüş yolculuğuna başlamasıyla Samsun'dan Ankara yönüne doğru araç trafiği arttı.

Trafik polisleri, sürücülerin güvenli ve rahat şekilde seyahat edebilmesi için güzergah üzerindeki belirli noktalarda denetim ve yönlendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, sürücüleri hız limitlerine uymaları, takip mesafesini korumaları ve trafik kurallarına riayet etmeleri konusunda uyarıyor.

Bölgedeki trafik yoğunluğunun gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.