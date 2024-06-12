Kurban Bayramı İslam Dünyası İçin Büyük Öneme Sahip

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İslam dünyası için büyük öneme sahip Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar günü başlayacak.

İslam inancına göre, Allah'a yakınlaşmak anlamına gelen "kurban", Allah'ın rızasını kazanmak için ibadet amacıyla belirli şartları taşıyan hayvanları usulüne uygun kesmeyi ifade ediyor.

Arife günü 15 Haziran Cumartesi olan Kurban Bayramı, 19 Haziran Çarşamba sona erecek.

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra, bayram namazı kılınmayan yerlerde ise sabah namazı vakti girdikten sonra başlayacak.

Hanefi mezhebine göre bayramın ilk üç gününde kesilen kurbanlar, Şafii mezhebine göre ise bayramın 4. günü gün batana kadar kesilebilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığının bayrama yönelik hazırlıkları da sürüyor. Başkanlık, bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedelini yurt içinde 11 bin 750, yurt dışında 4 bin 750 lira olarak belirledi.

Türkiye'den kutsal topraklara giden 84 bin 942 kişi hac ibadetini yaparak kurbanlarını burada kesecek.

"Kurban, mali imkanı olanla olmayan arasında bir diyalog oluşturuyor"

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Yahya Solmaz, AA muhabirine, Hazreti Adem zamanından beri kurban ibadetinin var olduğunu söyledi. Kur'an-ı Kerim'de, Hazreti Adem'in iki oğlunun Allah'a kurbanlarını sunduklarını, birinin kurbanının kabul edildiğini, diğerinin edilmediğinin aktarıldığını belirten Solmaz, Allah'ın takva sahiplerinin kurbanını kabul ettiğini dile getirdi.

Yahya Solmaz, kurbanın et tüketimi ve et stoku anlamına gelmediğini, Kurban kesmenin kulun Allah'a karşı teslimiyetini gösterdiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Kurbanın bir anlamı da diğerkamlıktır. Kişi, kurban kestiğinde çevresinde ihtiyaç sahiplerini de araştırıyor, Kurban Bayramı'nda evine et giremeyenlerin evine kurban eti gönderiyor. Böylece hem kendisine hem de ailesine, çevresinde muhtaçların da olduğunu hatırlatıyor. Kurban, mali imkanı olanla olmayan arasında bir diyalog oluşturuyor."

Kurban Bayramı'nda kurban, bayram namazı, teşrik tekbirleri, hac ibadetlerinin olduğunu anımsatan Solmaz, haccın Kurban Bayramı'na özel bir ibadet olduğunu dile getirdi.

Başta Gazze olmak üzere Müslümanların çeşitli coğrafyalarda zulme uğradıklarını belirten Solmaz, "Bir Müslümanın buna üzülmemesi mümkün değil. Müslümanlar ellerinden geleni yapmakla sorumludur. Kurbanı buna vesile kılmamız gerekir. Yapılabilecek en temel şeylerin başında dua geliyor. Evlerimizde bayram sevinci yaşarken, Gazze'de zulüm altında olanların acısı hatırlayıp onlar için Allah'a içten yakarmalıyız." diye konuştu.

Allah'ın herkesi imkanı doğrultusunda hesaba çekeceğinin altını çizen Solmaz, herkesin gücü ölçüsünde Gazze için seferber olması gerektiğini kaydetti.