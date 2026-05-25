Kurban Bayramı Mesajları

CHP, AK Parti ve İYİ Parti Edirne il başkanları Kurban Bayramı için birlik ve dayanışma mesajları yayımladı.

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yazgan, mesajında, bayramların insanları bir araya getiren, kırgınlıkları onaran, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu en yüksek seviyede hissedildiği günler olduğunu belirtti.

Hükümetin ekonomi politikaları nedeniyle bayramların hakkıyla yaşanamadığını savunan Yazgan, işçi, çiftçi ve toplumun refah içinde geçireceği bayramları hep birlikte inşa edeceklerini ifade etti.

Yazgan, bayramın sofralara bereket, evlere huzur ve ülkeye refah getirmesini dileyerek, Kurban Bayramı'nı kutladı.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Kurban Bayramı dolayısıyla mesajı yayımladı.

İba, mesajında, Kurban Bayramı'nın Türk milletine ve İslam alemine sağlık, barış, huzur ve mutluluk getirmesini diledi.

Bayramların dayanışma ve paylaşmanın en güzel örneklerinin sergilendiği, kardeşlik duygularının pekiştiği özel günler olduğunu belirten İba, "Bu mübarek günlerde, kırgınlıkları ve dargınlıkları bir kenara bırakarak, birlik ve beraberlik içinde olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramının, fedakarlığın, dayanışmanın ve paylaşmanın simgesi olduğunu vurgulayan İba, bayramların, paylaşmanın güzelliğini ve bereketini evlere getirdiğini belirtti.

İba, sevgi, saygı ve hoşgörüyle dolu bir bayram geçirilmesini dileyerek tüm vatandaşların Kurban Bayramını kutladı.

İYİ Parti Edirne İl Başkanı Hasan Hakan Şahin, Kurban Bayramı dolayısıyla mesajı yayımladı.

Şahin, mesajında, Kurban Bayramı'nın başta Türk milleti olmak üzere tüm İslam alemine sağlık, huzur, birlik, beraberlik ve bereket getirmesini diledi.

Bayramların özel günler olduğunu belirten Şahin, "Paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı bu mübarek günlerin ülkemize umut, gönüllerimize huzur getirmesini diliyor, Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum." ifadelerini kullandı.

