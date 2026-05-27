Kurban Bayramı'nda 13 Bin 513 Yaralı

27.05.2026 22:44
Sağlık Bakanı, bayramda kurban kesimi sırasında 13 bin 513 kişinin hastaneye başvurduğunu açıkladı.

(ANKARA)- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesimi esnasında 13 bin 513 kişinin sağlık tesislerine başvurduğunu belirterek, "Süreç boyunca vatandaşlarımızı daha dikkatli olmaya davet ediyor; yaralanan kardeşlerimize acil şifalar diliyorum" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesimi esnasında yaşanan yaralanmalara ilişkin açıklama yaptı.

Memişoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Kurban Bayramı'nın ilk gününde, kurban kesimi esnasında yaşanan yaralanmalar nedeniyle sağlık tesislerimize toplam 13 bin 513 kişi başvurmuştur."

Süreç boyunca vatandaşlarımızı daha dikkatli olmaya davet ediyor; yaralanan kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Bayram mesaisinde fedakarca görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA

