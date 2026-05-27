Kurban Bayramı'nda 202 Yaralı

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesmeye çalışırken yaralanan 202 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.

Bayram namazının ardından Trakya genelinde kurban kesim işlemleri başladı.

Kesim sırasında Edirne'de 15, Kırklareli'nde 12, Tekirdağ'da ise 175 kişi, hayvanların darbesi ya da kesici aletlerle yaralandı.

Yaralılardan bazıları yakınlarının yardımıyla, bazıları ise sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Çoğunluğunda el, parmak ve diz kesileri bulunan yaralılar, acil servislerde yapılan müdahalelerin ardından taburcu edildi.