Kurban Bayramı'nda 3 milyon 200 bin kurbanlık için 107 milyar 300 milyon lira ödenecek - Son Dakika
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Kurban Bayramı'nda 3 milyon 200 bin kurbanlık için 107 milyar 300 milyon lira ödenecek

Kurban Bayramı\'nda 3 milyon 200 bin kurbanlık için 107 milyar 300 milyon lira ödenecek

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Kurban Bayramı'nda ülkede kesilmesi beklenen 3 milyon 200 bine yakın kurbanlık için 107 milyar 300 milyon lira ödenmesini öngördüklerini bildirdi. Bayraktar, kurbanlık fiyatlarının düşmesiyle birlikte hayvancılık sektörü ve diğer sektörlerin de ekonomik açıdan olumlu etkileneceğini belirtti.

06.06.2024 11:21
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Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Kurban Bayramı'nda ülkede kesilmesi beklenen 3 milyon 200 bine yakın kurbanlık için 107 milyar 300 milyon lira ödenmesini öngördüklerini bildirdi.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, dini bir vecibenin yerine getirildiği Kurban Bayramı'nın, hayvancılık sektörü başta olmak üzere birçok sektörü de ekonomik açıdan olumlu etkilediğine işaret etti.

Kurban Bayramı için milyonlarca hayvanın aylar öncesinden besiye alındığını aktaran Bayraktar, kurbanlık fiyatları nedeniyle bu yıl büyükbaş kesimlerinde geçen yıla göre en az yüzde 20, küçükbaş kesimlerinde ise en az yüzde 10 civarında azalış olacağını tahmin ettiklerini ifade etti.

Bayraktar, bu yıl yaklaşık 680 bin büyükbaş ve 2 milyon 500 bin küçükbaş olmak üzere 3 milyon 180 bin kurbanlık hayvan kesilmesini öngördüklerini belirterek, "Halkımızın kesilecek 3 milyon 200 bine yakın kurbanlık için 107 milyar 300 milyon liraya yakın para ödeyeceğini tahmin ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kurban Bayramı döneminde birçok dernek ve vakfın, vekaletle kurban kesimi yaptığına işaret eden Bayraktar, yurt dışında da vekaletle kurban kesiminin giderek arttığını bildirdi. Bayraktar, bu durumun iç pazarda yetiştiricilerin satışlarını olumsuz etkilediğini aktardı.

Bayraktar, besilik hayvandaki azalış ile yem, işçilik, veteriner, ilaç, elektrik, nakliye gibi masraflarda meydana gelen artışların kurbanlık fiyatlarının yükselmesinde etkili olduğunu dile getirdi.

Belediyelere çağrı

Kurbanlık satmak isteyen üreticilerin, büyükşehirlerde her ilçede farklı olmak üzere satış yerlerine çadır kirası ödediğine dikkati çeken Bayraktar, "Kurban çadırlarından yüksek ücretler alınmaması yönünde belediyelere her yıl çağrıda bulunmamıza rağmen ne yazık ki bu yüksek fiyat uygulaması devam ediyor. Belediye başkanları bu konuda hassasiyet göstermeli. Hayvan satış yerlerinden mümkünse ücret almayın ya da cüzi bir fiyattan kiralayın. Bu alanları gelir kapısı olarak değil, hizmet kapısı olarak görelim. Üreticilerimizin maliyeti ne kadar düşerse vatandaşın kesesine de o kadar olumlu etki edecektir." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, kurban derilerinin ekonomik değerine de işaret ederek, şöyle devam etti:

"Tahmini 2 milyon 500 bin küçükbaş hayvan kesileceği hesap edildiğinde küçükbaş hayvanların derilerinin ekonomik değeri yaklaşık olarak 125 milyon lirayı bulacaktır. Kesilecek 680 bin büyükbaş hayvandan elde edilecek derinin değeri 408 milyon liraya ulaşacaktır. Standartlara uyulduğu takdirde kurbanlıklardan yaklaşık 533 milyon liralık deri geliri elde edilecektir. Fakat kurbanlıklar çoğu yerde ehil olmayan kişiler tarafından kesildiği için deride ciddi ekonomik kayıp oluşuyor. Bu kaybın yüzde 20'ler civarında olduğu ve toplam kaybın 106 milyon 600 bin lirayı bulacağını tahmin ediyoruz. Buna göre, kayıplar nedeniyle Kurban Bayramı'nda ekonomiye kazandırılacak tahmini derinin değeri 426 milyon 400 bin lira civarında kalacaktır."

Satışlar yavaş seyrediyor

Kurban Bayramı'nın son yıllarda kasaplar için önemli bir gelir kapısı olduğunu ifade eden Bayraktar, şunları kaydetti:

"Kasaplar, hayvanları kesme, yüzme, parçalama gibi işler için yaptıkları işe göre farklı ücret alıyor. Bayramda kasaplara ödenecek bedel tahmini 2,3 milyar liraya yaklaşacaktır. Bunların yanı sıra kelle, işkembe, bağırsak gibi sakatatlar kurban kesenler tarafından çoğunlukla alınmıyor, kesim yerlerine veya toplayıcılara bırakılıyor. Bu da ciddi ekonomik kayba sebep oluyor. Aldığımız bilgilere göre, bu sene kurbanlık satışları geçmiş yıllara göre yavaş seyrediyor. Temennimiz talebin canlanarak satışlarda beklenilen hızın yakalanması, üreticilerin hayvanlarının tamamını uygun fiyata satarak emeklerinin karşılığını almasıdır. Satışların beklendiği gibi gerçekleşmemesi durumunda bayram döneminde satılamayan hayvanlar, Et ve Süt Kurumu tarafından üreticilerin yaptığı ek masraflar da dikkate alınarak üreticilerimizi mağdur etmeyecek fiyattan satın alınmalıdır. Bu durum kurbanlık yetiştiriciliğinde sürdürülebilirlik açısından çok önemlidir. "

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kurban Bayramı'nda 3 milyon 200 bin kurbanlık için 107 milyar 300 milyon lira ödenecek - Son Dakika

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