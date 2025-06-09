Kurban Bayramı\'nda 32 Trafik Kazası

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatilinin ilk dört gününde 2 bin 960 trafik kazasının meydana geldiğini, bu kazalar nedeniyle 32 vatandaşın olay yerinde hayatını kaybettiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dün meydana gelen 722 trafik kazasında 6 vatandaşın hayatını kaybetttiğini ve bin 227 vatandaşın yaralandığını bildirerek, şu açıklamalarda bulundu:

"Kurban Bayramı'nın 3. günü 722 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda maalesef 6 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti. Bin 227 vatandaşımız ise yaralandı.

6 canımızı daha kaybettik. Bir evladın gülüşü, bir annenin duası, bir babanın bekleyişi yarım kaldı. Lütfen trafik kurallarına uyalım. Bayram sevinçlerimize hüzün karışmasın. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil.

Kurban Bayramı tatilinin ilk dört gününde 2 bin 960 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 32 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti. 4 bin 817 vatandaşımız ise yaralandı.

Kurban Bayramı'nda Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimiz vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli önlemleri alıyor, denetimleri büyük bir hassasiyetle sürdürüyor. Bayram Tatilinin ilk 4 gününde trafik ekiplerimizce; 1 milyon 912 bin 720 araç denetlendi.

Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Trafik kurallarına uyalım, bayram sevincimize hüzün karışmasın. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."