Kurban Bayramı\'nda Acemi Kasaplar Hastanelik Oldu

Kurban Bayramı'nın ilk gününde aldıkları kurbanlıkları kesmek isteyenler, sabahın erken saatlerinde kesim alanlarına gitti. Bazı kişiler, kurbanlıkları keserken hayvanların darbeleriyle ya da kesici aletlerle kendilerini yaralayıp hastanelik oldu. Kurban etlerini doğrarken elinden yaralanan Mehmet Aydın, "Kurbanı ben kesmedim. Evde etleri ayıklarken elimi kestim. Bir şey yok, 2 dikiş atıldı" dedi.
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde de kesim sırasında çeşitli yerlerinden yaralananlar hastanelere akın etti.
