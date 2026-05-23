Kurban Bayramı'nda Edremit'te Yoğun Trafik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kurban Bayramı'nda Edremit'te Yoğun Trafik

Kurban Bayramı\'nda Edremit\'te Yoğun Trafik
23.05.2026 19:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edremit Körfezi'ne giden yollarda Kurban Bayramı nedeniyle yoğunluk ve trafik ekipleri denetim yapıyor.

Balıkesir'in Edremit Körfezi bölgesinde, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla kara yollarında zaman zaman yoğunluk yaşanıyor.

Ankara, İstanbul, Bursa gibi illerden Balıkesir'in Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Gömeç gibi tatil bölgelerine gelmek için yaşadıkları kentlerden yola çıkan vatandaşların bölgeye ulaşmasıyla Çanakkale-Balıkesir ve İzmir-Balıkesir kara yollarında öğle saatlerinden itibaren hareketlilik arttı.

Belirli kavşaklarda uzun araç kuyruklarının oluşmaması için polis ve jandarma trafik ekipleri hazır bekletiliyor.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği ekipleri, ilçede araç yoğunluğunun en üst seviyeye ulaştığı otogar, öğretmenevi ve İdapark kavşaklarında da konuşlandı.

Ekipler, tıkanma noktasına gelen kavşaklarda sinyalizasyon sistemlerine manuel müdahalede bulunarak trafik akışını hızlandırmaya ve sürücülerin bekleme sürelerini azaltmaya çalışıyor.

Bölgedeki ana arterlerde ekiplerin ring halindeki denetimleri sürüyor.

Kaynak: AA

Balıkesir, 3. Sayfa, Güncel, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kurban Bayramı'nda Edremit'te Yoğun Trafik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Borsa İstanbul günü sert yükselişle kapattı Borsa İstanbul günü sert yükselişle kapattı
Gülistan Doku dosyasında yeni gelişme: Firari Umut Altaş’ın yakalanması için süreç hızlandı Gülistan Doku dosyasında yeni gelişme: Firari Umut Altaş'ın yakalanması için süreç hızlandı
TAG Otoyolu’nda feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı TAG Otoyolu’nda feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
YSK Başkanı, Kılıçdaroğlu için “Genel Başkan“ ifadesini kullandı YSK Başkanı, Kılıçdaroğlu için "Genel Başkan" ifadesini kullandı
Fenerbahçe’ye Becao’dan dev bonservis Fenerbahçe'ye Becao'dan dev bonservis
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile telefonda görüştü: En uygun zamanda kurultaya gidelim Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile telefonda görüştü: En uygun zamanda kurultaya gidelim

19:42
CHP Kurultayı soruşturmasında dikkat çeken ifadeler: Kızım iş için görüşmüş olabilir
CHP Kurultayı soruşturmasında dikkat çeken ifadeler: Kızım iş için görüşmüş olabilir
19:30
Trump kafa karıştıran sosyal medya paylaşımlarına yine başladı
Trump kafa karıştıran sosyal medya paylaşımlarına yine başladı
19:30
Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig’e yükseldi
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig'e yükseldi
18:39
Özgür Özel’in ’genel başkan’ unvanı TBMM’nin resmi sitesinden kaldırıldı
Özgür Özel'in 'genel başkan' unvanı TBMM'nin resmi sitesinden kaldırıldı
16:29
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı
15:33
Özgür Özel’in Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim
Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 19:59:41. #7.12#
SON DAKİKA: Kurban Bayramı'nda Edremit'te Yoğun Trafik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.