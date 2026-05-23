Kurban Bayramı\'nda Edremit\'te Yoğun Trafik

Balıkesir'in Edremit Körfezi bölgesinde, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla kara yollarında zaman zaman yoğunluk yaşanıyor.

Ankara, İstanbul, Bursa gibi illerden Balıkesir'in Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Gömeç gibi tatil bölgelerine gelmek için yaşadıkları kentlerden yola çıkan vatandaşların bölgeye ulaşmasıyla Çanakkale-Balıkesir ve İzmir-Balıkesir kara yollarında öğle saatlerinden itibaren hareketlilik arttı.

Belirli kavşaklarda uzun araç kuyruklarının oluşmaması için polis ve jandarma trafik ekipleri hazır bekletiliyor.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği ekipleri, ilçede araç yoğunluğunun en üst seviyeye ulaştığı otogar, öğretmenevi ve İdapark kavşaklarında da konuşlandı.

Ekipler, tıkanma noktasına gelen kavşaklarda sinyalizasyon sistemlerine manuel müdahalede bulunarak trafik akışını hızlandırmaya ve sürücülerin bekleme sürelerini azaltmaya çalışıyor.

Bölgedeki ana arterlerde ekiplerin ring halindeki denetimleri sürüyor.