Kurban Bayramı'nda Emeklilere 4 Bin Lira İkramiye

06.05.2026 00:46
Bakan Işıkhan, Kurban Bayramı'nda emeklilere 4 bin lira ikramiye verileceğini açıkladı.

(ANKARA)- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kurban Bayramı'nda emeklilere verilecek ikramiyenin Ramazan Bayramı'ndaki gibi 4 bin lira olacağını belirterek, "Erken verilmesi konusunda bir çalışma yaparız. İnşallah emeklilerimizin hesabına bir an evvel yatması konusunda da her zaman olduğu gibi emeklilerimize bu desteği vermekten mutluluk duyuyorum" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Doruk Madencilik işçilerinin eylem sürecine ilişkin Işıkhan, şöyle konuştu:

"2023 yılında biz bu firmaya 2 milyon lira bir ceza kestik, işçi alacaklarının ödenmemesiyle ilgili. Daha sonra 2025 yılında ne yazık ki yine aynı sebepten dolayı bu firmaya 20 milyona yakın bir ceza öngördük. Biz süreci yakından takip ediyoruz. Tabii dün suhuletle ve sağduyuyla bu süreç tamamlandı. İçişleri Bakanlığımız, Enerji Bakanlığımız ve Çalışma Bakanlığımız ile birlikte bu süreci baştan beri takip edip, bu noktaya kadar getirdik. Ben bu noktada özellikle Çalışma Bakanlığı olarak biz çalışma barışını korunmasına ve yayılmasına değer veriyoruz. Çalışma barışı bizim için çok önemli. Sendikalarımızla, işverenlerimizle yaptığımız görüşmede bakan yardımcılarımızla dün bir görüşme gerçekleştirildi ve bunun neticesinde suhulette ve sağduyuyla maden işçilerimizin alacaklarının ödenmesi noktasında işverenlerimiz taahhütte bulundular. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak her zaman işçilerimizin yanında olduk. Bayramdan önce işçi alacaklarının emekçi kardeşlerimize ödenmesi sürecinde de yanlarında olduk. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 24 yıldır her zaman emekçimizin yanında olduk. İçişleri Bakanlığımızla ve Enerji Bakanlığımızla koordineli bir şekilde başarıyla bu süreci yürüttük."

"İşçi olsun işveren olsun tüm emekçilerimizin yanında olduk"

Kurtuluş Parkı'nda eylem yapan madencilerin temsilcileriyle görüştük. Onları bakanlığımıza davet ettik. Taleplerine işvereni karşılarına oturtarak işçi ve işveren sınıfını yan yana getirerek bu süreci başarıyla yönettik. Bu noktada da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak defaletten söylediğim gibi biz işçi olsun işveren olsun tüm emekçilerimizin yanında olduk, yanında olmaya da devam edeceğiz. Sosyal medyada her zaman biz emekçiden yana tavrımızı gösterdik. Baştan beri bu süreci biz yönettik. Bakan yardımcılarımızın başkanlığında, Çalışma Genel Müdürlüğümüz, Rehberlik Teftiş Başkanlığı'mız bu süreci yakından takip etti."

"Türkiye'nin güçlü bir ekonomisi var"

Işıkhan, TÜİK'in mart ayı için açıkladığı yüzde 8.1'lik işsizlik oranını da şu şekilde değerlendirdi:

"Emekçilerimize haklarımızın sağlanması yanında istihdamda iş gücüne katılımda tarihi seviyelere ulaşmış durumdayız arkadaşlar. İşsizlik oranı yüzde 8.1 olarak açıklandı. Bunun arkasında Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Erdoğan liderliğinde yürüttüğümüz aktif iş gücü politikalarımızın önemli etkilerini görüyoruz. Programımızı siz de yakından takip ediyorsunuz. Gençlere yönelik çok önemli bir istihdam hamlesi olacaktır. Beş alt projeden oluşan bu hamlemizin büyük bir kısmı zaten şu anda uygulamada yerini almış durumda ve bundan sonraki süreçte hem gençlerimizin yanında hem kadınların iş gücüne katıldığım noktasında dezavantajlı gruplarımız da dahil olmak üzere istihdamı arttırmak yönünde çabalarımıza sürdüreceğiz. 34-35 aydır tek haneli seviyelerde seyrediyor işsizlik oranı ki etrafımızda yaşanan süreçleri sizler çok iyi takip ediyorsunuz. Savaş sarmalında dahi Türkiye'nin güçlü bir ekonomisi var; genç istihdam yapısı ve dinamik bir yapıya sahip. Aynı zamanda aktif iş gücü politikalarıyla Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başarıyla yürütüyoruz."

"Kurban Bayramı ikramiyelerinin erken verilmesi konusunda bir çalışma yaparız"

Işıkhan, emeklilere verilecek Kurban Bayramı ikramiyesine ilişkin soruyu da şöyle yanıtladı:

"Ramazan bayramında verdiğimiz ikramiye tutarını da Kurban Bayramında da kıymetli emeklilerimize vereceğiz. Erken verilmesi konusunda bir çalışma yaparız. İnşallah emeklilerimizin hesabına bir an evvel yatması konusunda da her zaman olduğu gibi emeklilerimize bu desteği vermekten mutluluk duyuyorum."

Kaynak: ANKA

