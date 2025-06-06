Kurban Bayramı'nda Esnafı Ziyaret Eden Başkan Mutlu, Destek Sözü Verdi

(İZMİR)- Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Kurban Bayramı dolayısıyla işyerlerini ziyaret ederek esnafın ve vatandaşların bayramını kutladı.

Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Kurban Bayramı dolayısıyla esnafla bir araya geldi, bayramlarını kutladı. Tarihi Kemeraltı Çarşısı ile Alsancak bölgesinde hizmet veren iş yerlerini dolaşan Başkan Mutlu, ziyaretlerde talepleri dinledi ve esnafa destek sözü verdi. Gününün büyük bir bölümünü sahada geçiren Mutlu, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri de geri çevirmedi.

"Esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz"

Bölge esnafıyla tek tek bayramlaşan Mutlu, "Kurban Bayramı dolayısıyla ilçemizin kalkınmasında önemli katkısı olan esnafımız ile buluştuk. Esnafımıza hem hayırlı işler hem de mutlu bayramlar diledik. Bundan sonra da esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Tüm esnafımızın ve komşularımızın Kurban Bayramı kutlu olsun" dedi.