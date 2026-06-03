Kurban Bayramı'nda Gümrükte Rekor Giriş - Son Dakika
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Kurban Bayramı'nda Gümrükte Rekor Giriş

03.06.2026 09:05
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30 Mayıs 2026'da Türkiye'nin Avrupa'ya gümrük kapılarında binek araç ve yolcu girişlerinde rekor kırıldı.

TİCARET Bakanlığı, Kurban Bayramı'nın son günü olan 30 Mayıs 2026'da, Avrupa'ya açılan kara gümrük kapılarında binek araç ve yolcu girişlerinde rekorlar kırıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak, gümrük kapılarımızdaki hizmet süreçlerini sürekli iyileştirmek ve vatandaşlarımız ile misafirlerimizin geçiş işlemlerini hızlı, güvenli ve konforlu bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmekteyiz. 2026 yılı Kurban Bayramı tatilinde ülkemizin Avrupa'ya açılan kara gümrük kapılarında binek araç ve yolcu giriş rekorları kırılmıştır" denildi.

Alınan etkin tedbirler ve gümrük personelinin özenli çalışmaları sonucunda 30 Mayıs'ta ulaşılan gümrük girişlerine ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"İpsala Gümrük Müdürlüğü'nde; 1 Temmuz 2023 tarihinde kaydedilen 2 bin 692 binek araç giriş rekoru aşılmış; 30 Mayıs 2026 tarihinde 2 bin 926 binek araç girişi ile yeni bir tarihi rekora ulaşılmıştır. Hamzabeyli Gümrük Müdürlüğü'nde; 1 Haziran 2023 tarihinde kaydedilen 1831 binek araç giriş rekoru geride bırakılarak, 30 Mayıs 2026 tarihinde 1871 binek araç girişi ile tarihi rekor tazelenmiştir. Pazarkule Gümrük Müdürlüğü'nde; 3 Ağustos 2025 tarihinde kaydedilen 1447 binek araç giriş rekoru, 30 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleşen 1489 binek araç girişi ile aşılmıştır. Aynı şekilde, 3 Ağustos 2025 tarihinde 4 bin 690 olarak kaydedilen yolcu giriş rekoru da 30 Mayıs 2026 tarihinde 4 bin 833 yolcu girişi ile tarihi bir seviyeye ulaşmıştır. Ticaret Bakanlığı olarak, gümrük kapılarımızdaki tüm taşıma modlarında hizmet kalitesini en üst seviyede tutmaya ve lojistik süreçlerin yanında vatandaşlarımızın seyahat konforunu sağlamaya yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz."

Kaynak: DHA

Kurban Bayramı, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kurban Bayramı'nda Gümrükte Rekor Giriş - Son Dakika

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