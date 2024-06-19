Kurban Bayramı'nda Kapadokya'da turistlerin tercihi sıcak hava balonu ve turlar - Son Dakika
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Kurban Bayramı'nda Kapadokya'da turistlerin tercihi sıcak hava balonu ve turlar

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Kapadokya'da konaklama tesislerinde doluluk oranı yüzde 75'i aştı. Yerli ve yabancı turistler sıcak hava balonu, at, deve ve arazi araçlı turları tercih ediyor. Bölgede turizm hareketliliği artarken, Göreme Açık Hava Müzesi, Ürgüp, Paşabağları, Devrent ve Güvercinlik vadileri en çok ziyaret edilen yerler arasında bulunuyor.

19.06.2024 11:21
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Kurban Bayramı tatili dolayısıyla konaklama tesislerinde doluluk oranının yüzde 75'i aştığı Kapadokya'da, yerli ve yabancı turistler sıcak hava balonu, at, deve ve arazi araçlı turları tercih ediyor.

Bayramdan günler önce rezervasyon taleplerinin artış gösterdiği bölgedeki tesislerde hareketlilik, Kurban Bayramı'nın ikinci gününden itibaren artmaya başladı.

Yabancı konuklar ve bölgede konaklayan yerli tatilcilerin yanı sıra, çevre illerden gelen günübirlik ziyaretçilerin de ilgi göstermesiyle bölgede araç ve insan yoğunluğu arttı.

Göreme beldesi ve Çavuşin köyündeki konaklama tesislerinde tam doluluk yakalanırken, bölge genelindeki 673 konaklama tesisinde doluluk ortalaması yüzde 75'i aştı.

Bölgeyi ziyaret eden bazı konuklar, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı alanlarda gezinti yaparken, bazıları da sıcak hava balonu, at, deve ve arazi araçlı turlara katıldı.

Nevşehir Rehberler Odası (NERO) Başkanı Özay Onur, AA muhabirine, Kapadokya'nın bayram dönemlerinde dinlenmeyi tercih edenlerin vazgeçilmez duraklardan olduğunu söyledi.

Yaz mevsiminden kaynaklı sahil bölgelerinin daha çok rağbet gördüğünü ancak Kapadokya'da da yoğunluk yaşandığını aktaran Onur, şöyle konuştu:

"Kapadokya insanları dinlendirir. Burası gerek tarihi ve kültürel değerleri, gerekse de doğal güzellikleri ile alternatifi olmayan bir bölgedir. Bölgemizde daha çok aktiviteler ön plana çıkıyor. Bu tatilde de sıcak hava balonu, at, deve ve arazi araçlı turların bölgede yoğun olarak yapıldığını görüyoruz. Kapadokya'da tüm turizm alanları ilgi çekiyor ve turist ağırlıyor. Bölgemizde en çok ziyaretçi alan yerlerin Göreme Açık Hava Müzesi, Ürgüp, Paşabağları, Devrent ve Güvercinlik vadileri olduğunu görüyoruz. Kapadokya yılın her mevsimi turizmin aralıksız devam edebildiği ender yerlerden birisi olma özelliğini sürdürüyor."

Tur aktivitelerine ilgi arttı

Bölgede turistlere yönelik çeşitli aktivite hizmetleri sunan bir acentenin sahibi Halil Atay da yabancı turistlerin yanı sıra bayram tatilinde yerli konukların da bölgeye gelmesiyle işlerinde artış olduğunu kaydetti.

Tur taleplerini karşılayabilmek için çaba harcadıklarını anlatan Atay, " Türkiye'nin birçok yerinden olduğu gibi çevre illerden de günübirlik ziyaretçiler geliyor. Tur etkinliklerine ilgi artmış durumda. Kapadokya'nın manzarası çok güzel, misafirlerimiz bölgenin güzelliklerine hayran kalıp ayrılıyor." diye konuştu.

Tatilini bölgede geçirenlerden Enver Görcelioğlu ise bayram tatili için Aydın'dan geldiği Kapadokya'da çeşitli tur etkinliklerine katıldıklarını belirterek, "Burada gezilebilecek her yeri ziyaret ettik. Bölgeye 21 sene önce eşimle balayı için gelmiştik. Sonra çocuklarımızla gelelim demiştik, öyle de oldu, mutluyuz." dedi.

Berk Görcelioğlu da bölgenin görsel açıdan çok zengin olduğunu, ailesiyle dolaştığı alanları hayranlıkla izlediğini belirterek, başka tatil döneminde yeniden gelmek istediğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kurban Bayramı'nda Kapadokya'da turistlerin tercihi sıcak hava balonu ve turlar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kurban Bayramı'nda Kapadokya'da turistlerin tercihi sıcak hava balonu ve turlar - Son Dakika
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