Kurban Bayramı\'nda Kesim Yoğunluğu

Başkentte Kurban Bayramı'nın ikinci gününde kesimhane ve kurban pazarlarında yoğunluk devam ediyor.

Dün bayram namazının ardından başlayan kurban kesimleri, bugün de kentin farklı noktalarındaki kesim alanlarında sürdü.

Yenimahalle Yakacık Kurbanlık Satış ve Kesim Alanı'nda büyükbaş hayvanların büyük oranda tükendiği, küçükbaş hayvan satışlarının ise devam ettiği görüldü.

Kurbanlıklarını kesim için belirlenen alana getiren vatandaşlar, kasaplara vekalet vererek işlemlerini gerçekleştirdi. Bazı vatandaşlar ise yoğunluk nedeniyle gölgelik alanlarda ya da uygun buldukları boş noktalarda kurban kesimi yaptı.

Vatandaşların ibadetlerini gerçekleştirebilmeleri için mescit de bulunan alanda, belediye ekipleri tarafından su, çay, simit ve poğaça ikramı yapıldı.

Zabıta ekipleri, kesim alanında koordinasyonu sağlamak amacıyla sürekli denetimlerde bulundu, hijyen kurallarına riayet edilmesi konusunda vatandaşları uyardı.

Pursaklar Belediyesince organize edilen Kurban Pazarı'nda ise bayramın ikinci günüyle birlikte yoğunluk azaldı. İlk güne kıyasla kesim işlemlerinin büyük bölümü alanda ve kesimhanelerde tamamlandı.

Alanda az sayıda büyükbaş ve küçükbaş hayvanın satış için bekletildiği görüldü.