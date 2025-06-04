Kurban Bayramı'nda Safranbolu'da Lokum Hazırlıkları Tamamlandı

Kurban Bayramında ziyaretçilerin ağızları çeşitli lokumlarla tatlanacak

Safranbolu'da lokum üreticileri hazırlıklarını tamamladı, misafirlerini bekliyor

KARABÜK - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde lokum üreticileri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hazırlıklarını tamamlarken çeşitli lokumlarla misafirlerinin ağızlarını tatlandıracak.

Safranbolu lokumu, " Osmanlı'nın parmak izi" olarak adlandırılan tarihi ilçede, Türk kent kültürünün bugüne kadar bozulmadan gelen en önemli lezzetlerinden birisi olarak yer alıyor.

Kurban Bayramı öncesi hazırlıklarını tamamlayan ilçedeki lokum üreticileri, tatil süresince çeşitli lokumlarıyla misafirlerinin ağzını tatlandırmaya devam edecek.

Safranbolu'da uzun yıllardır lokum üretimi yapan Erdinç Sezer, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, bayram öncesinde ilçeye olan ilginin şimdiden arttığını söyledi.

Tatil süresinin beş gün olmasına rağmen erken hareketlilik yaşandığını vurgulayan Sezer, "Beş günlük tatil olmasına rağmen, bugünlerde yoğunluk şimdiden başladı. İnsanlar belki de yıllık izinlerini birleştirip tatillerini uzattılar. Biz de şimdiden Safranbolu'daki hareketliliği görmeye başladık. Havanın da güzel gitmesiyle birlikte, bu beş günlük sürede Safranbolu'ya yoğun bir talep bekliyoruz" dedi.

En çok ilgi safranlı lokuma

Ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği ürünün safranlı lokum olduğunu belirten Sezer, "Safran, Safranbolu'ya ismini veren ve bölgede yetişen özel bir bitki. Sarı rengini safran bitkisiyle verdiğimiz bu lokum, son dönemde oldukça rağbet görüyor" diye konuştu.

Safranlı lokumun dışında klasik fındıklı lokum, çifte kavrulmuş lokum ve çikolata kaplı lokumun da yoğun talep gördüğünü aktaran Sezer, "Bu bayram döneminde ilçede yaklaşık 100 ton lokum üretimi olduğunu tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Üretim sürecini tamamladıklarını ve misafirlerini ağırlamak için hazır olduklarını dile getiren Sezer, "Biz hazırlıklarımızı tamamladık, artık misafirlerimizi bekliyoruz. İnşallah kazasız belasız, güzel bir tatil dönemi geçiririz" şeklinde konuştu.