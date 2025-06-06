Kurban Bayramı'nda Yaralanmalar Artıyor - Son Dakika
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Kurban Bayramı'nda Yaralanmalar Artıyor

06.06.2025 14:50
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Kurban Bayramı'nın ilk gününde İzmir, Aydın, Uşak ve Denizli'de toplam 201 kişi yaralandı.

İzmir, Aydın, Denizli ve Uşak'ta Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesmeye çalışırken yaralanan kişiler hastanelere başvurdu.

İzmir'de kurbanlıklarını kesmeye çalışırken yaralanan çok sayıda kişi, İzmir Şehir Hastanesi başta olmak üzere çeşitli hastanelere başvurdu.

Çoğu hafif yaralı vatandaşlar, tedavilerinin ardından hastaneden ayrıldı.

Aydın

Aydın'da bayram namazının ardından kurbanlıklarını kesmeye çalışırken hayvanların darbesiyle veya kesici aletlerle yaralanan kişiler, başvurdukları hastanelerde tedavi edildi.

Kent genelinde 48 kişinin farklı hastanelere başvurduğu öğrenildi.

Büyükbaş hayvanı keserken elini yaralayan Kinyaz Batur, gazetecilere, normalde çok dikkatli olduğunu ancak acele davrandığı için elinden yaralandığını söyledi.

Uşak

Uşak'ta bayramın ilk gününde kurban kesimi sırasında yaralanan bazı kişiler, tedavi için kentteki hastanelere geldi.

Kurban kesimi sırasında bacağından yaralanan Yüksel Çakın, "Kurbanımız büyükbaştı. Kesim sırasında hayvan bir anda ters dönünce elimdeki bıçakla bacağımı kestim. Bacağıma 12 dikiş atıldı." dedi.

Ailesiyle kurban kesim işi yaptığını anlatan Adem Işık da "Bayramın ilk günü yaklaşık 30-40 kurban kesiyoruz. Birlikte çalıştığımız kişi arka cebine bıçak koymuş. Ben de yerdeki leğeni almak için eğildiğimde o bıçak kolumu kesti. Koluma 6 dikiş atıldı." diye konuştu.

Sabah saatlerinden itibaren kurban kesimi sırasında çeşitli yerlerinden yaralanan 30 kişinin Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurduğu öğrenildi.

Denizli

Denizli'de kurbanlık kesmeye çalışırken çeşitli yerlerinden yaralanan 123 kişi hastanelere müracaat etti.

Kent merkezinde belediyelerin belirlediği kesim noktalarında, bayram namazının ardından hareketlilik yaşandı.

Bazı vatandaşlar, buralarda kurbanlarını keserken bazıları ise evlerinin bahçesinde kurbanını kesmeyi tercih etti.

Kurban kesimleri sırasında el, kol ve bacaklarını yaralayan 123 "acemi kasap", başta Denizli Devlet Hastanesi olmak üzere şehirdeki hastanelerin acil servislerine başvurdu.

Yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kurban Bayramı'nda Yaralanmalar Artıyor - Son Dakika

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