Kurban Bayramı Öncesi Gıda Denetimleri

06.05.2026 16:33
Melikgazi Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi gıda güvenliği için kasap ve baharatçıları denetledi.

Melikgazi Belediyesi zabıta ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların daha sağlıklı ve güvenilir gıda maddelerine erişimi için kasap ve baharatçılarda denetim gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler, ilçe genelinde gerçekleştirdikleri denetimlerde, iş yerlerinin hijyen koşulları, ürünlerin son kullanma tarihleri, fiyat etiketleri ve genel düzeni inceledi.

Özellikle et ve et ürünlerinin muhafazası ile baharatların saklanma koşulları kontrol edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ilçede halk sağlığını korumak amacıyla rutin denetimlerin artarak devam edeceğini belirtti.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların sıklıkla kullandığı kasap ve baharatçıları denetlemeye devam ettiklerini aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Yapmış olduğumuz bu denetimlerle hem halk sağlığının korunması hem de haksız rekabetin önüne geçilmesini hedefliyoruz. Denetimlerde, genel temizlik kurallarına uyulup uyulmadığını, üretim araçlarının temizliğini kontrol eden zabıta ekipleri, ürünlerin son kullanma tarihlerini, muhafaza koşullarını, fiyatlarını ve gramajlarını da kontrolden geçirdi. Kurallara uyan esnafımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Zabıta ekiplerimiz denetimlerde, eksiklik tespit ettiği işletmelere de gerekli uyarıları yaparak mevzuata uygun hareket edilmesi konusunda bilgilendirdi. Kurban Bayramı boyunca sokaklarda, caddelerde kaçak kıyma çekimine de müsaade etmeyeceğiz. Vatandaşlarımızın huzuru, sağlığı, güvenliği ve esenliği için denetimlerimiz aralıksız devam edecek."

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adalet Bakanı Akın Gürlek: Rojin Kabaiş’in telefonu teknik inceleme için Çin’e gönderilecek
Aziz Yıldırım başkanlığa kızı için aday olmuş
Türkiye ve Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti anlaşması imzalandı
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’na Serdar Mutta seçildi
Şampiyonluk için geliyorlar İşte Aziz Yıldırım’ın listesinden ilk 5 isim
Ali Koç, Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını verdi
