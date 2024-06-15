Kurban Bayramı Tatili Dolayısıyla Ankara-Samsun Kara Yolunda Trafik Yoğunluğu

Güncel

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Ankara- Samsun kara yolunda başlayan trafik yoğunluğu devam ediyor.

Bayram tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıkanlar, Samsun-Ankara kara yolunda yoğunluk yaşanmasına neden oldu.

Karadeniz Bölgesi'nin önemli geçiş güzergahlarından Havza'da özellikle Samsun, Ordu ve Trabzon istikametinde araçlar yoğunluk oluşturdu.

Trafik ekipleri, bölgede önlem alarak araçların geçişinde sorun yaşanmaması için çaba harcıyor.