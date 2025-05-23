Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? Karar verildi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, çalışanlar için Kurban Bayramı'ndaki tatil ile ilgili açıklamada bulundu. Altun, 'Yakın zamanda idrak edeceğimiz mübarek Kurban Bayramı münasebetiyle, 5 Haziran Perşembe (Arefe) günü öğleden sonra başlamak üzere, 6-7-8-9 Haziran 2025 tarihlerinde (Bayramın 1'inci, 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü günü) kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır. Kamuda normal mesai düzenine 10 Haziran Salı günü dönülecektir.' dedi.

5 HAZİRAN GÜNÜ YARIM GÜN MESAİ OLACAK

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un X'ten yaptığı açıklama şöyle: Yakın zamanda idrak edeceğimiz mübarek Kurban Bayramı münasebetiyle, 5 Haziran Perşembe (Arefe) günü öğleden sonra başlamak üzere, 6-7-8-9 Haziran 2025 tarihlerinde (Bayramın 1'inci, 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü günü) kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır.

MESAİ 10 HAZİRAN SALI GÜNÜ BAŞLAYACAK

Kamuda normal mesai düzenine 10 Haziran Salı günü dönülecektir. Kurban Bayramımızın şimdiden mübarek olmasını, birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirmesini Allah'tan niyaz ediyor, bayram vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımıza hayırlı ve sağ salim yolculuklar diliyoruz.