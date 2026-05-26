Kurban Bayramı Törenleri Keşan'da Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kurban Bayramı Törenleri Keşan'da Yapıldı

Kurban Bayramı Törenleri Keşan\'da Yapıldı
26.05.2026 16:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Keşan'da bayramlaşma töreni düzenlendi, ETSO Başkanı Irmak'tan bayram mesajı geldi.

Keşan ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Keşan Kaymakamı Aziz Mercan ve Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, öğretmenevinde düzenlenen törende vatandaşlarla ve kurum temsilcileriyle bir araya geldi.

Mercan ve Özcan, vatandaşların Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

ETSO Başkanı Irmak'tan bayram mesajı

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Sezai Irmak, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Irmak, mesajında, milli ve manevi değerlerin en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı'na kavuşmanın huzur ve sevincinin yaşandığını belirtti.

Kurban Bayramı'nın özünde yer alan paylaşma, yardımlaşma ve kardeşlik anlayışının toplumda karşılıklı güveni, birlik ruhunu ve sosyal dayanışmayı daha da artıracağını ifade eden Irmak, şunları kaydetti:

"ETSO olarak şehrimizin ekonomik ve sosyal hayatına katkı sunarken, birlik ve beraberlik kültürünün yaşatılmasını da son derece kıymetli buluyoruz. Bu vesileyle başta üyelerimiz olmak üzere tüm Edirnelilerin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyor sağlık, huzur ve bereket dolu bir bayram diliyoruz."

Uzunköprü'de mezarlıklara servis hizmeti

Uzunköprü ilçesinde Kurban Bayramı'nda mezarlıklarda yakınlarını anmak isteyen vatandaşlara servis hizmeti sunulacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bayramın ilk gününde, sevdiklerini dualarla anmak isteyenler için ücretsiz ulaşım sağlanacaktır.

PTT Önü Emniyet Karşısı Şehir Mezarlığı Hasanpınar Yolu Şehir Mezarlığı, Bey Mahalle Meydanı Emniyet Karşısı Şehir Mezarlığı Hasanpınar Yolu Şehir Mezarlığı ve Boşnak Camii Kavak Mahalle Mezarlığı'na saat 10.00 ve 14.00'te sefer düzenlenecek.

Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Güncel, Keşan, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kurban Bayramı Törenleri Keşan'da Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaştan kaçan Hadergjonaj, Süper Lig’de tarih yazdı Savaştan kaçan Hadergjonaj, Süper Lig'de tarih yazdı
“Bundan sonra meydanlardayız“ diyen Özgür Özel ilk mitingini İzmir’de yapıyor "Bundan sonra meydanlardayız" diyen Özgür Özel ilk mitingini İzmir'de yapıyor
Arda Güler, Dünya Kupası öncesi kız arkadaşıyla birlikte soluğu Bodrum’da aldı Arda Güler, Dünya Kupası öncesi kız arkadaşıyla birlikte soluğu Bodrum'da aldı
“Adı açıklanırsa mahvolurum“ demişti Sarp Yalçınkaya’nın korktuğu isim Müsavat Dervişoğlu iddiası "Adı açıklanırsa mahvolurum" demişti! Sarp Yalçınkaya'nın korktuğu isim Müsavat Dervişoğlu iddiası
Galatasaray’dan Bertuğ Yıldırım transferi için takas para formülü Galatasaray'dan Bertuğ Yıldırım transferi için takas + para formülü
Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafları CHP Genel Merkezi’ne getirildi Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafları CHP Genel Merkezi'ne getirildi

16:00
Tayland polisi operasyon için pullu kostüm giyip makyaj yaptı
Tayland polisi operasyon için pullu kostüm giyip makyaj yaptı
14:54
Gözaltına alınan CHP’li başkan lüks araçlarıyla gündem olmuştu: Uçağa da binerim, sana ne
Gözaltına alınan CHP'li başkan lüks araçlarıyla gündem olmuştu: Uçağa da binerim, sana ne
14:44
Muharrem İnce, Memleket Partisi’nden kalan eski parti otobüsünü Özel’e tahsis etti
Muharrem İnce, Memleket Partisi’nden kalan eski parti otobüsünü Özel’e tahsis etti
14:22
Araç sahiplerine güzel haber Benzine dev indirim geliyor
Araç sahiplerine güzel haber! Benzine dev indirim geliyor
14:14
Özel’den Kılıçdaroğlu’na “seçim“ teklifi: Kazananın elini öpeceğim
Özel'den Kılıçdaroğlu'na "seçim" teklifi: Kazananın elini öpeceğim
14:13
DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı
DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 16:36:35. #7.12#
SON DAKİKA: Kurban Bayramı Törenleri Keşan'da Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.