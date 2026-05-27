Trabzon'un Akçaabat ilçesinde kurban keserken kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti.
Meşeli Mahallesi'nde akrabalarıyla kurban kesen Selahittin Ş, aniden rahatsızlandı.
Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kalp krizi geçirdiği belirlenen Selahittin Ş, kaldırıldığı Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Son Dakika › Güncel › Kurban Keserken Kalp Krizi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?